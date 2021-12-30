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12 жителей Бурятии умерли от коронавируса за сутки

12 жителей Бурятии умерли от коронавируса за сутки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Суточный прирост COVID-19 при этом падает

Заболеваемость коронавирусом в Бурятии продолжает снижаться. По данным управления Роспотребнадзора, накануне в республике ковид выявили у 161 человека.

Для сравнения, две недели назад суточный прирост был стабильно более 220 заражённых, а на прошлой неделе выше отметки «180». В целом за неделю с 20 по 26 декабря заболеваемость COVID-19 снизилась на 21% в сравнении с предыдущей неделей. При этом наибольшее снижение заболеваемости зарегистрировано среди школьников 7-14 лет.

Общее число случаев заражений COVID-19 в Бурятии с начала пандемии достигло 76 235. Из них 46% (35 202) приходится на жителей Улан-Удэ.

Выздоровели с начала пандемии 70 813 пациентов. Накануне победили коронавирус 198 человек.

Умерли от коронавируса за минувшие сутки сразу 12 больных. Это больше, чем в последние дни. Так, позавчера было 10 летальных исходов, за день до этого также 10, а до этого семь умерших.

Что касается 12-ти умерших накануне, то в опештабе уточняют, что 11 из них были старше 65 лет.

За всё время от коронавируса в Бурятии скончались 2424 человека.

В стационарах республики сегодня получают лечение 1016 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё (на 26 меньше, чем накануне).

В отделениях реанимации находятся 130 пациентов (из них старше 65 лет – 92). На ИВЛ – 79 больных.

В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1378 коек: занято – 1016, свободно 362 койки. Занятость коечного фонда составляет 73,7%.

Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1982 человек.

Число контактных лиц – 9936 человек.

Завершили первичную вакцинацию 440 967 человек. Повторную вакцинацию начали 80 488 жителей.

Как сообщал «Байкал-Daily», на заседании республиканского оперативного штаба принято решение усилить в Бурятии профилактические меры на период новогодних праздников и мероприятий.

На днях главный врач городского перинатального центра Александра Дамбаева рассказала, что в этом году в Бурятии от COVID-19 умерли пять беременных женщин в возрасте от 18 до 38 лет. Все пациентки были не вакцинированы.
коронавирус смерть

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