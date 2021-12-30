12 жителей Бурятии умерли от коронавируса за сутки

Суточный прирост COVID-19 при этом падает
Заболеваемость коронавирусом в Бурятии продолжает снижаться. По данным управления Роспотребнадзора, накануне в республике ковид выявили у 161 человека.
Для сравнения, две недели назад суточный прирост был стабильно более 220 заражённых, а на прошлой неделе выше отметки «180». В целом за неделю с 20 по 26 декабря заболеваемость COVID-19 снизилась на 21% в сравнении с предыдущей неделей. При этом наибольшее снижение заболеваемости зарегистрировано среди школьников 7-14 лет.
Общее число случаев заражений COVID-19 в Бурятии с начала пандемии достигло 76 235. Из них 46% (35 202) приходится на жителей Улан-Удэ.
Выздоровели с начала пандемии 70 813 пациентов. Накануне победили коронавирус 198 человек.
Умерли от коронавируса за минувшие сутки сразу 12 больных. Это больше, чем в последние дни. Так, позавчера было 10 летальных исходов, за день до этого также 10, а до этого семь умерших.
Что касается 12-ти умерших накануне, то в опештабе уточняют, что 11 из них были старше 65 лет.
За всё время от коронавируса в Бурятии скончались 2424 человека.
В стационарах республики сегодня получают лечение 1016 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё (на 26 меньше, чем накануне).
В отделениях реанимации находятся 130 пациентов (из них старше 65 лет – 92). На ИВЛ – 79 больных.
В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1378 коек: занято – 1016, свободно 362 койки. Занятость коечного фонда составляет 73,7%.
Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1982 человек.
Число контактных лиц – 9936 человек.
Завершили первичную вакцинацию 440 967 человек. Повторную вакцинацию начали 80 488 жителей.
Как сообщал «Байкал-Daily», на заседании республиканского оперативного штаба принято решение усилить в Бурятии профилактические меры на период новогодних праздников и мероприятий.
На днях главный врач городского перинатального центра Александра Дамбаева рассказала, что в этом году в Бурятии от COVID-19 умерли пять беременных женщин в возрасте от 18 до 38 лет. Все пациентки были не вакцинированы.
12 жителей Бурятии умерли от коронавируса за сутки
Происшествия, Фото:
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