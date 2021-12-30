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В Бурятии в двух ДТП пострадавшие получили травмы головы

В Бурятии в двух ДТП пострадавшие получили травмы головы
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Один из пострадавших был пьян

За минувшие сутки на дорогах Бурятии произошло 60 аварий. Это в два раза больше обычного, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В том числе зафиксированы ДТП с пострадавшими.

Так, накануне ночью в посёлке Онохой Заиграевского района под колёса грузовика попал пьяный 50-летний мужчина.

- 52-летний водитель «КамАЗа», следуя по улице Южная в Онохое, вне пешеходного перехода касательным ударом прицепа совершил наезд на пешехода. Стоит отметить, что мужчина находился на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в Госавтоинспекции.

Сбитый пешеход был госпитализирован в больницу с тяжёлой травмой головы.


Ещё одно ДТП вчера вечером произошло в Кяхтинском районе.

По предварительным данным, 39-летний водитель тягача с полуприцепом «Рено Магнум» выехал на полосу встречного движения, где врезался в «Тойоту Камри».

Тяжёлую травму головы получила 46-летняя пассажирка «Тойоты». Женщина была доставлена в Кяхтинскую центральную районную больницу.

Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 28 декабря в Заиграевском районе в «Тойоте Спринтер», врезавшейся в стоящий лесовоз, погибли три молодых человека.
ДТП

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