В Бурятии в двух ДТП пострадавшие получили травмы головы

За минувшие сутки на дорогах Бурятии произошло 60 аварий. Это в два раза больше обычного, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В том числе зафиксированы ДТП с пострадавшими.
Так, накануне ночью в посёлке Онохой Заиграевского района под колёса грузовика попал пьяный 50-летний мужчина.
- 52-летний водитель «КамАЗа», следуя по улице Южная в Онохое, вне пешеходного перехода касательным ударом прицепа совершил наезд на пешехода. Стоит отметить, что мужчина находился на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в Госавтоинспекции.
Сбитый пешеход был госпитализирован в больницу с тяжёлой травмой головы.
Ещё одно ДТП вчера вечером произошло в Кяхтинском районе.
По предварительным данным, 39-летний водитель тягача с полуприцепом «Рено Магнум» выехал на полосу встречного движения, где врезался в «Тойоту Камри».
Тяжёлую травму головы получила 46-летняя пассажирка «Тойоты». Женщина была доставлена в Кяхтинскую центральную районную больницу.
Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 28 декабря в Заиграевском районе в «Тойоте Спринтер», врезавшейся в стоящий лесовоз, погибли три молодых человека.