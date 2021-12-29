Массовое ДТП произошло на Селенгинском мосту
В Улан-Удэ зафиксирован предновогодний всплеск аварий на дорогах.
К 18 часам в городе поступило уже 55 сообщений о ДТП, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии. Для понимания, ровно столько же аварий было за полные сутки 28 декабря по всей республике.
Сегодня в первой половине произошло в том числе массовое ДТП. На Селенгинском мосту столкнулись пять автомобилей.
- Сообщение об этой аварии поступило в 12.15. Пострадавших нет, - рассказали в Госавтоинспекции по Бурятии.
Подробности произошедшего опубликовали аварийные комиссары в паблике avarkom_kuzov_salon. Со слов очевидцев, водитель автомобиля Toyota Corolla при перестроении не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с автомобилем Toyota Allion. Затем участниками этой аварии стали Ford, Mitsubishi Canter и Lexus.
Из-за столкновения движение на Селенгинском мосту некоторое время было затруднено.
В Улан-Удэ зафиксирован предновогодний всплеск ДТП
Происшествия, Фото:
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