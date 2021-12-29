В Иркутске менеджер хотел подкупить 1,5 млн рублей сотрудника МЧС

Также ко взятке прилагалась бутылка дорогого шампанского
Иркутские следователи предъявили обвинение менеджеру управляющей компании в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере, сообщает пресс-служба СК России по Иркутской области.
- По версии следствия, 24 декабря менеджер управляющей компании, действуя группой лиц по предварительному сговору, лично передал заместителю начальника одного из отделов ГУ МЧС России по Иркутской области взятку в 1 500 000 рублей и бутылку дорогостоящего шампанского. Менеджер компании просил сотрудника МЧС не направлять в суд собранные материалы по факту невыполнения управляющей компанией ранее выданного предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности в МТРК «Сильвер молл», а также не приостанавливать деятельность торгового комплекса в связи с выявленными нарушениями, - сообщает ведомство.
Сотрудник МЧС от взятки отказался.
Взяткодатель был задержан на месте преступления следователями СК.
Обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.
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Происшествия, Фото:
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