Действия юных хулиганов запечатлела видеокамера
У школьников начались новогодние каникулы, а с ними и новые «увлечения». В одном из районов Бурятии дети отковыряли эмблему с машины. Видео опубликовал паблик Babr_mash.
- Секции и кружки шпане неинтересны. Куда круче — напакостить и смыться. Хулиганы действуют по схеме: осматриваются на предмет лишних глаз, выкорчёвывают значок, попутно искорёжив весь металл вокруг, и уходят в закат. Вот только проверять наличие камер вокруг они не догадались. Полиция уже ищет вредителей, - говорится в сообщении Babr_mash.
Пользователи указывают в комментариях, что видео снято в посёлке Селенгинск Кабанского района.
«Тренду этому у школьников лет 15-20», «Это как тиктокеры, которые воруют колпачки с колёс», - делятся мнением пользователи.
В Бурятии школьники воруют эмблемы с машин
Происшествия, Фото:
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