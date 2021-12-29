В Бурятии школьники воруют эмблемы с машин

Действия юных хулиганов запечатлела видеокамера



У школьников начались новогодние каникулы, а с ними и новые «увлечения». В одном из районов Бурятии дети отковыряли эмблему с машины. Видео опубликовал паблик Babr_mash.



- Секции и кружки шпане неинтересны. Куда круче — напакостить и смыться. Хулиганы действуют по схеме: осматриваются на предмет лишних глаз, выкорчёвывают значок, попутно искорёжив весь металл вокруг, и уходят в закат. Вот только проверять наличие камер вокруг они не догадались. Полиция уже ищет вредителей, - говорится в сообщении Babr_mash.



Пользователи указывают в комментариях, что видео снято в посёлке Селенгинск Кабанского района.



«Тренду этому у школьников лет 15-20», «Это как тиктокеры, которые воруют колпачки с колёс», - делятся мнением пользователи.

