Скульптуры не простояли и дня
На центральной площади города Закаменск в Бурятии рушат ледовые фигуры. Неизвестные вырвали клыки у тигра и сломали кокошник у снегурочки, сообщается в группе «Закаменск-инфо».
- Работы по установке ледяных фигур в Закаменске закончились только вчера, а сегодня утром оказалось, что несколько фигур разбиты. Они не простояли и дня, - сообщили в администрации Закаменска.
Отметим, создание ледяной скульптуры - это трудоёмкий процесс, все работы ведутся на улице в сильные морозы. Жителей просят бережно относиться к элементам ледового городка, чтобы композиции радовали всю зиму.
Ранее аналогичные инциденты были зафиксированы в других городах Бурятии – Улан-Удэ и Гусиноозёрске. В столице республики вандалы разрушили лунку и «похитили» улов у скульптуры «Бадма и Чагдар на рыбалке». В Гусиноозёрске неизвестные обломали рог быку.
В Бурятии вандалы рушат ледовые фигуры
Происшествия, Фото:
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