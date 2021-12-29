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В Бурятии вандалы рушат ледовые фигуры

В Бурятии вандалы рушат ледовые фигуры
Происшествия,  Фото:"Закамна-инфо"
Скульптуры не простояли и дня

На центральной площади города Закаменск в Бурятии рушат ледовые фигуры. Неизвестные вырвали клыки у тигра и сломали кокошник у снегурочки, сообщается в группе «Закаменск-инфо».

- Работы по установке ледяных фигур в Закаменске закончились только вчера, а сегодня утром оказалось, что несколько фигур разбиты. Они не простояли и дня, - сообщили в администрации Закаменска.

Отметим, создание ледяной скульптуры - это трудоёмкий процесс, все работы ведутся на улице в сильные морозы. Жителей просят бережно относиться к элементам ледового городка, чтобы композиции радовали всю зиму.

Ранее аналогичные инциденты были зафиксированы в других городах Бурятии – Улан-Удэ и Гусиноозёрске. В столице республики вандалы разрушили лунку и «похитили» улов у скульптуры «Бадма и Чагдар на рыбалке». В Гусиноозёрске неизвестные обломали рог быку.
вандализм ледовый городок

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