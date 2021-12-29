Мальчик не знал, что его разыскивают
Найден 16-летний житель Улан-Удэ, объявленный ранее в розыск.
Вчера, 28 декабря, около 20.30 часов подросток сам пришёл в отдел полиции по Октябрьскому району.
- По словам несовершеннолетнего, всё это время он находился у своих друзей в Улан-Удэ и Заиграевском районе. О том, что его разыскивают родственники и полиция, мальчик знал. С ним всё в порядке, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Около двух часов дня 17 декабря юноша ушёл из Байкальского многопрофильного колледжа по улице Пищевая в столице Бурятии, и о его местонахождении ничего не было известно.
Пропавший в Улан-Удэ подросток сам пришёл в полицию
Происшествия, Фото:
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