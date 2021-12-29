Пропавший в Улан-Удэ подросток сам пришёл в полицию

Мальчик не знал, что его разыскивают



Найден 16-летний житель Улан-Удэ, объявленный ранее в розыск.



Вчера, 28 декабря, около 20.30 часов подросток сам пришёл в отдел полиции по Октябрьскому району.



- По словам несовершеннолетнего, всё это время он находился у своих друзей в Улан-Удэ и Заиграевском районе. О том, что его разыскивают родственники и полиция, мальчик знал. С ним всё в порядке, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Около двух часов дня 17 декабря юноша ушёл из Байкальского многопрофильного колледжа по улице Пищевая в столице Бурятии, и о его местонахождении ничего не было известно.





