В Бурятии двух мужчин осудили за вылов омуля

Браконьеры ловили омуль сетью



Двое жителей Тарбагатайского района Бурятии предстали перед судом за незаконный вылов омуля во время нереста.



Мужчин поймали в октябре 2021 года на реке Селенга. Они ловил сетью омуль, идущий к местам нереста.



Ущерб был оценён на сумму 189 тысяч рублей, который мужчины уже возместили.



Они признаны виновными по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершённая в местах нереста, группой лиц по предварительному сговору».



- Тарбагатайский районный суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 2 года 6 месяцев условно. Приговор суда не вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

