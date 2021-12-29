Отец вёз сына без детского кресла
Накануне днём, 28 декабря, в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии столкнулись легковушка и грузовик; в результате аварии пострадал ребёнок.
- По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля Toyota Corona Premio, следуя по улице Надежды в селе Нижний Саянтуй при выезде на подъездную автодорогу к Улан-Удэ не предоставил преимущества в движении автомобилю Toyota Toyo Ace под управлением водителя 1976 года рождения, - сообщает УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП в больницу с травмами различной степени тяжести доставлен четырёхлетний мальчик, сын водителя Toyota Corona Premio.
- Ребёнок находился в транспортном средстве без детского удерживающего устройства, - уточнили в Госавтоинспекции.
Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера вечером в Заиграевском районе произошло ДТП, унёсшее жизни трёх молодых людей. Они ехали в автомобиле Toyota Sprinter, который врезался в стоящий грузовой Freightliner с полуприцепом.
В Бурятии в ДТП пострадал четырёхлетний ребёнок
Происшествия, Фото:
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