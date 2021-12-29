Стали известны подробности аварии, унёсшей жизни трёх молодых людей
Погибшим в смертельном ДТП в Заиграевском районе Бурятии было по 23, 24 и 29 лет. Об этом сообщили сегодня в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла вечером 28 декабря на 32 км автодороги Улан-Удэ - Заиграево – Кижинга. 24-летний водитель легковушки Toyota Sprinter, следуя в направлении города, врезался в стоящий грузовой Freightliner с полуприцепом.
Погибли 24-летний водитель легкового автомобиля и два пассажира 1992 и 1998 года рождения. Они скончались на месте до приезда бригады «скорой».
- Водитель Toyota Sprinter не имел права управления транспортным средством. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, в том числе вождение в нетрезвом виде. Также установлено, что 55-летний водитель автомобиля Freightliner не имеет прав управления на транспортное средство с прицепом. Он привлечён к административной ответственности по ст. 12.7 ч. 1 КоАП, - уточнили в Госавтоинспекции по Бурятии.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии.
Ранее в соцсетях о произошедшей трагедии рассказал сын водителя грузовика. Он объяснил, что отец вынужден был остановиться на обочине, так как взорвалось колесо. В момент аварии водителя грузовика на месте не было, он с сыном как раз уехал в город из-за необходимости ремонта.
Также в соцсетях отметился очевидец, оказавшийся первым на месте аварии. Он рассказал газете «Вперёд», что в тот момент на дороге было темно, а молодые люди в легковушке были уже мертвы.
Оба водителя в ДТП с тремя погибшими в Бурятии не имели прав
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Отец вёз сына без детского кресла
Стали известны подробности аварии, унёсшей жизни трёх молодых людей
Следователи возбудили уголовное дело
В список попал и Забайкальский край
Очевидец поделился, что все трое человек погибли в аварии сразу же
Детей пытался спасти отец, но погиб, как только попал в жильё
От пиротехники загорелись вещи на балконе
Крупная смертельная авария произошла в Заиграевском районе
Труп перед тем, как его расчленить, убийца прятал под диваном
Проверку по факту аварии в селе Гусиное Озеро уже проводит прокуратура
Мужчина попал в ДТП, возвращаясь с суточного дежурства
По версии следствия, директор покрывал свою супругу, которая работала в том же центре
«Чёрный» лесоруб лишился трактора
Осуждённые отделались условными сроками
Мужчина и женщина попались с 67 закладками с «синтетикой»