В Бурятии бухгалтер украла деньги детсада

Следователи возбудили уголовное дело



В Мухоршибирском районе Бурятии бухгалтер попалась на краже денег со счёта детсада. Этот факт вскрыла прокуратура во время проверки соблюдения законодательства в сфере оплаты труда.



- Установлено, что в сентябре 2020 года бухгалтер муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия», используя свое служебное положение, похитила с банковского счёта дошкольного учреждения 43 тысячи рублей, - сообщает прокуратура Бурятии.



Следователи возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Проводится расследование.









