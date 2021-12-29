Следователи возбудили уголовное дело
В Мухоршибирском районе Бурятии бухгалтер попалась на краже денег со счёта детсада. Этот факт вскрыла прокуратура во время проверки соблюдения законодательства в сфере оплаты труда.
- Установлено, что в сентябре 2020 года бухгалтер муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия», используя свое служебное положение, похитила с банковского счёта дошкольного учреждения 43 тысячи рублей, - сообщает прокуратура Бурятии.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Проводится расследование.
В Бурятии бухгалтер украла деньги детсада
Происшествия, Фото:
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