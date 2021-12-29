 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 декабря

28 декабря

Популярное

В Бурятии бухгалтер украла деньги детсада

В Бурятии бухгалтер украла деньги детсада
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Следователи возбудили уголовное дело

В Мухоршибирском районе Бурятии бухгалтер попалась на краже денег со счёта детсада. Этот факт вскрыла прокуратура во время проверки соблюдения законодательства в сфере оплаты труда.

- Установлено, что в сентябре 2020 года бухгалтер муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия», используя свое служебное положение, похитила с банковского счёта дошкольного учреждения 43 тысячи рублей, - сообщает прокуратура Бурятии.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Проводится расследование.




присвоение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии бухгалтер украла деньги детсада
В Бурятии бухгалтер украла деньги детсада
Происшествия, 29.12.2021
Следователи возбудили уголовное дело
В Бурятии очевидец рассказал о ДТП с тремя погибшими
В Бурятии очевидец рассказал о ДТП с тремя погибшими
Происшествия, 29.12.2021
Очевидец поделился, что все трое человек погибли в аварии сразу же
В Иркутской области дети погибли на пожаре, пока их мать отдыхала с подругой
В Иркутской области дети погибли на пожаре, пока их мать отдыхала с подругой
Происшествия, 29.12.2021
Детей пытался спасти отец, но погиб, как только попал в жильё
Из-за фейерверка в Иркутске произошёл пожар на балконе
Из-за фейерверка в Иркутске произошёл пожар на балконе
Происшествия, 29.12.2021
От пиротехники загорелись вещи на балконе 
В Бурятии в ДТП погибли три человека
В Бурятии в ДТП погибли три человека
Происшествия, 28.12.2021
Крупная смертельная авария произошла в Заиграевском районе
В Бурятии расчленители выбросили ноги и руки убитой в лесу
В Бурятии расчленители выбросили ноги и руки убитой в лесу
Происшествия, 28.12.2021
Труп перед тем, как его расчленить, убийца прятал под диваном
«Замерзают дети и старики»: В Бурятии произошла ещё одна авария
«Замерзают дети и старики»: В Бурятии произошла ещё одна авария
Происшествия, 28.12.2021
Проверку по факту аварии в селе Гусиное Озеро уже проводит прокуратура
В Бурятии водитель, у которого потемнело в глазах, опрокинул «Тойоту»
В Бурятии водитель, у которого потемнело в глазах, опрокинул «Тойоту»
Происшествия, 28.12.2021
Мужчина попал в ДТП, возвращаясь с суточного дежурства
В Забайкалье экс-директора центра будут судить за сокрытие истязаний
В Забайкалье экс-директора центра будут судить за сокрытие истязаний
Происшествия, 28.12.2021
По версии следствия, директор покрывал свою супругу, которая работала в том же центре
В Иркутске двух сбытчиков «синтетики» отправили в колонию
В Иркутске двух сбытчиков «синтетики» отправили в колонию
Происшествия, 28.12.2021
Мужчина и женщина попались с 67 закладками с «синтетикой»
В Бурятии горные реки топят село
В Бурятии горные реки топят село
Происшествия, 28.12.2021
27 декабря в селе Улюн ввели режим ЧС

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^