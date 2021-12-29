В Бурятии очевидец рассказал о ДТП с тремя погибшими

Очевидец поделился, что все трое человек погибли в аварии сразу же
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне, 28 декабря, в Заигравевском районе Бурятии в столкновении лесовоза и «Тойоты» погибли три человека – водитель и два пассажира легковушки.
Сын водителя лесозоза рассказал паблику ves_ulan_ude_ причину остановки грузовика на обочине.
- У сотрудника в руке аварийный знак. У отца взорвалось колесо на грузовой машине. Он как мог, так и прижался к обочине, это была вынужденная остановка. Ниже обочины этой ров, если бы машина грузовая ушла бы ниже, она перевернулась! Я приехал за ним, он выставил знак аварийной остановки, и мы поехали в город. Время было 18:10, через 35 минут позвонили сотрудники и вернулись обратно! – цитирует сына ves_ulan_ude_.
Другой водитель, ставший очевидцем, рассказал свои впечатления районной газете «Вперёд». Он, в свою очередь, утверждает, что на участке трассы было темно, знаков аварийной остановки включено не было.
- Я ехал со стороны города, дорога была пустая не освещённая, авариек включено ни у кого не было. Краем глаза заметил лесовоз слева от себя и то, что в него врезался автомобиль. Я развернулся, подъехал к месту ДТП и включил свою аварийку, чтобы обозначить место ДТП. Лесовоз вполкорпуса стоял на дороге. Как только я остановился и включил аварийку, со стороны Онохоя подъехали сотрудники ГИБДД и мы одновременно вышли из автомобилей и пошли осматривать место ДТП, - рассказал свидетель происшествия.
Они сразу поняли, что выживших в автомобиле нет. Очевидец и дорожные полицейские сначала увидели тела водителя и пассажира, а чуть позже – ещё одно тело на заднем сидении.
- Из-за того, что зажало крышу, установить один ли человек на заднем сидении или есть ещё кто-то, не было возможности. Водитель грузовика на месте ДТП отсутствовал, после этого я дал свои контакты сотрудникам и покинул место происшествия, - рассказал очевидец.
Другие свидетели происшествия, проезжавшие мимо, отмечают, что знак аварийной остановки, действительно, был: «Ехали мимо незадолго до аварии, знак аварийной остановки стоял, но аварийки включены не были у большегруза».
Пользователи Сети соболезнуют родным и близким людей, погибших в автоаварии.
В Бурятии очевидец рассказал о ДТП с тремя погибшими
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