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В Иркутской области дети погибли на пожаре, пока их мать отдыхала с подругой

В Иркутской области дети погибли на пожаре, пока их мать отдыхала с подругой
Происшествия,  Фото:pexels.com
Детей пытался спасти отец, но погиб, как только попал в жильё

26-летняя жительница города Тайшета обвиняется по ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности».

По версии следствия, ночью 6 июня произошёл пожар в частном доме по улице Орджоникидзе. Сотрудники МЧС на месте пожара обнаружили тела двух детей в возрасте 1 года 7 месяцев и пяти лет, и их 24-летнего отца.

Следователями СК установлено, что мать оставила своих детей ночью без присмотра, а сама отправилась отдыхать с подругой. В 4 часа утра ей позвонил бывший супруг и сообщил о пожаре. Мужчина с семьёй не проживал. Вероятнее всего он пытался спасти детей, однако погиб сразу как проник в дом. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области. 
Иркутская область пожар смерть

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