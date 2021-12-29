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Из-за фейерверка в Иркутске произошёл пожар на балконе

Из-за фейерверка в Иркутске произошёл пожар на балконе
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
От пиротехники загорелись вещи на балконе

В многоквартирном доме в Иркутске произошёл первый пожар от пиротехники.

Возгорание произошло на балконе квартиры на четвёртом этаже пятиэтажного дома на бульваре Рябикова в четыре часа ночи 24 декабря. На момент прибытия первых пожарных подразделений открытое горение было ликвидировано хозяевами квартиры, распространения пожара не произошло. Огнём были повреждены домашние вещи на площади 0,5 квадратного метра.

В ходе проверки по факту пожара дознаватели МЧС России выяснили, что неизвестные под окнами жилых квартир был установлен фейерверк. При запуске пиротехнический заряд попал на балкон, после чего возник пожар.



С 27 декабря в регионе введён особый противопожарный режим. Он устанавливает запрет на применение пиротехники вне специально определённых для этого площадок, а также вне мест, на которых применение пиротехнических изделий не запрещено в соответствии с законодательством. Запрещено применять пиротехнические изделия при нахождении людей, животных, материальных ценностей на расстоянии меньше, чем указано в инструкции по применению, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. 
Иркутск пожар

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