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В Бурятии в ДТП погибли три человека

В Бурятии в ДТП погибли три человека
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Крупная смертельная авария произошла в Заиграевском районе

Во вторник, 28 декабря, в Бурятии произошло ДТП, по предварительным данным, унёсшее жизни трёх человек. Всё произошло в Заиграевском районе, где столкнулись легковушка и грузовик.

- Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть в 18.30 часов. В Заиграевском районе на 32 км автодороги Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга столкнулись Toyota и Freightliner. По предварительным данным, погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

На месте ДТП работают сотрудники полиции. Все обстоятельства произошедшей аварии устанавливаются.


ДТП смерть

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