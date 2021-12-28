«Замерзают дети и старики»: В Бурятии произошла ещё одна авария

- В результате сбоя в работе электрооборудования отключены три котла, что повлекло снижение температуры теплоносителя в системе. В настоящее время работа котельной восстановлена, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.



Надзорный орган даст оценку условиям, способствовавшим возникновению аварийной ситуации, соблюдению законодательства о теплоснабжении. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.





- На данный момент входящая температура 67 градусов, выходящая – 41, - уточняет «Селенга-инфо».







