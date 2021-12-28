«Замерзают дети и старики»: В Бурятии произошла ещё одна авария

Очередная коммунальная авария зафиксирована в Бурятии. На этот раз всё произошло в селе Гусиное Озеро Селенгинского района, где 28 декабря случился сбой на котельной.
Местные жители сразу же почувствовали снижение температуры в квартирах.
- Люди в селе Гусиное Озеро замерзают! Замерзают дети и старики! Люди жалуются, звонят начальнику, но ничего не меняется. В батареях 36 градусов (в норме от 80 ) А в квартирах 14-16 градусов! – пожаловались сельчане в паблике ves_ulan_ude.
По факту технологического сбоя на котельной проверку начала прокуратура Бурятии. На место аварии выехал Гусиноозёрский межрайонный прокурор.
- В результате сбоя в работе электрооборудования отключены три котла, что повлекло снижение температуры теплоносителя в системе. В настоящее время работа котельной восстановлена, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Надзорный орган даст оценку условиям, способствовавшим возникновению аварийной ситуации, соблюдению законодательства о теплоснабжении. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
В группе «Селенга-инфо» уточняет, что ситуация находится на контроле у главы Селенгинского района Станислава Гармаева. На месте находятся заместитель руководителя по ЖКХ и инфраструктуре администрации района Валентин Дакич и начальник отдела ЖКХ Александр Савельев
- На данный момент входящая температура 67 градусов, выходящая – 41, - уточняет «Селенга-инфо».
Совсем недавно крупная авария произошла на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ, где 23 декабря после пожара были остановлены сразу четыре котла. Значительная часть города осталась без горячей воды, а в квартирах сильно похолодало. Восстановительные работы шли без перерыва несколько дней. Катастрофы, которая могла случиться, произойди разморозка систем теплоснабжения, удалось избежать. Сегодня в городе сняли режим ЧС, оставив на время праздников режим «Повышенная готовность».
Из-за аварии рабочую командировку в Сирии прервал глава Бурятии Алексей Цыденов. Он рассказал, что в эти дни проблемы с тепло- и электроснабжением были не только в Улан-Удэ, но и в других районах. «В меньших масштабах, но всё-таки. Это и Иволгинский район, и Северо- Байкальский, Кяхтинский, Заиграевский, Тарбагатайский. Но везде всё быстро восстанавливалось. Задержки были по Сотниково и Тапхару, но там тоже уже все меры приняты. В общем, контролируем ситуацию», - написал глава республики накануне, 27 декабря.