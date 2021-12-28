 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 декабря

27 декабря

Популярное

«Замерзают дети и старики»: В Бурятии произошла ещё одна авария

«Замерзают дети и старики»: В Бурятии произошла ещё одна авария
Происшествия,  Фото:предоставлено прокуратурой Бурятии
Проверку по факту аварии в селе Гусиное Озеро уже проводит прокуратура

Очередная коммунальная авария зафиксирована в Бурятии. На этот раз всё произошло в селе Гусиное Озеро Селенгинского района, где 28 декабря случился сбой на котельной.

Местные жители сразу же почувствовали снижение температуры в квартирах.

- Люди в селе Гусиное Озеро замерзают! Замерзают дети и старики! Люди жалуются, звонят начальнику, но ничего не меняется. В батареях 36 градусов (в норме от 80 ) А в квартирах 14-16 градусов! – пожаловались сельчане в паблике ves_ulan_ude.

По факту технологического сбоя на котельной проверку начала прокуратура Бурятии. На место аварии выехал Гусиноозёрский межрайонный прокурор.

- В результате сбоя в работе электрооборудования отключены три котла, что повлекло снижение температуры теплоносителя в системе. В настоящее время работа котельной восстановлена, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Надзорный орган даст оценку условиям, способствовавшим возникновению аварийной ситуации, соблюдению законодательства о теплоснабжении. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.


В группе «Селенга-инфо» уточняет, что ситуация находится на контроле у главы Селенгинского района Станислава Гармаева. На месте находятся заместитель руководителя по ЖКХ и инфраструктуре администрации района Валентин Дакич и начальник отдела ЖКХ Александр Савельев

- На данный момент входящая температура 67 градусов, выходящая – 41, - уточняет «Селенга-инфо».



Совсем недавно крупная авария произошла на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ, где 23 декабря после пожара были остановлены сразу четыре котла. Значительная часть города осталась без горячей воды, а в квартирах сильно похолодало. Восстановительные работы шли без перерыва несколько дней. Катастрофы, которая могла случиться, произойди разморозка систем теплоснабжения, удалось избежать. Сегодня в городе сняли режим ЧС, оставив на время праздников режим «Повышенная готовность».

Из-за аварии рабочую командировку в Сирии прервал глава Бурятии Алексей Цыденов. Он рассказал, что в эти дни проблемы с тепло- и электроснабжением были не только в Улан-Удэ, но и в других районах. «В меньших масштабах, но всё-таки. Это и Иволгинский район, и Северо- Байкальский, Кяхтинский, Заиграевский, Тарбагатайский. Но везде всё быстро восстанавливалось. Задержки были по Сотниково и Тапхару, но там тоже уже все меры приняты. В общем, контролируем ситуацию», - написал глава республики накануне, 27 декабря.
коммунальная авария отключение тепла

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии водитель, у которого потемнело в глазах, опрокинул «Тойоту»
В Бурятии водитель, у которого потемнело в глазах, опрокинул «Тойоту»
Происшествия, 28.12.2021
Мужчина попал в ДТП, возвращаясь с суточного дежурства
В Забайкалье экс-директора центра будут судить за сокрытие истязаний
В Забайкалье экс-директора центра будут судить за сокрытие истязаний
Происшествия, 28.12.2021
По версии следствия, директор покрывал свою супругу, которая работала в том же центре
В Иркутске двух сбытчиков «синтетики» отправили в колонию
В Иркутске двух сбытчиков «синтетики» отправили в колонию
Происшествия, 28.12.2021
Мужчина и женщина попались с 67 закладками с «синтетикой»
В Бурятии горные реки топят село
В Бурятии горные реки топят село
Происшествия, 28.12.2021
27 декабря в селе Улюн ввели режим ЧС
В Бурятии пожар унёс 37 жизней
В Бурятии пожар унёс 37 жизней
Происшествия, 28.12.2021
Печальными последствиями обернулся пожар в зимовье
В Улан-Удэ фармацевта обманула мошенница с хриплым голосом
В Улан-Удэ фармацевта обманула мошенница с хриплым голосом
Происшествия, 28.12.2021
Фармацевт аптеки почти час общалась с лженачальницей и ни в чём не усомнилась
В Бурятии инспекторы ДПС остановили машину с мешками конопли
В Бурятии инспекторы ДПС остановили машину с мешками конопли
Происшествия, 28.12.2021
Водитель отправился на поиски своей бабушки, но не удержался от соблазна
В Улан-Удэ окровавленный избитый мужчина прибежал на АЗС
В Улан-Удэ окровавленный избитый мужчина прибежал на АЗС
Происшествия, 28.12.2021
Прося о помощи, мужчина с окровавленной головой разбил дверь
Жительница Забайкалья перевела полмиллиона рублей на «безопасные ячейки»
Жительница Забайкалья перевела полмиллиона рублей на «безопасные ячейки»
Происшествия, 28.12.2021
Доверчивые забайкальцы продолжают попадаться на уловки мошенников
В Улан-Удэ менеджер транспортной компании оказалась мошенницей
В Улан-Удэ менеджер транспортной компании оказалась мошенницей
Происшествия, 28.12.2021
Под предлогом поставки запасных частей мошенница похищала деньги
В Бурятии в ДТП с большегрузом пострадали двое забайкальцев
В Бурятии в ДТП с большегрузом пострадали двое забайкальцев
Происшествия, 28.12.2021
Пострадавшие госпитализированы в больницу

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^