В Бурятии водитель, у которого потемнело в глазах, опрокинул «Тойоту»

Мужчина попал в ДТП, возвращаясь с суточного дежурства
Сегодня в 11 часов дня в селе Сотниково Иволгинского района Бурятии произошло ДТП, в результате которого автомобиль опрокинулся на бок.
62-летний водитель автомобиля «Тойота Рав-4» не справился с управлением и совершил опрокидывание, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Также автомобиль врезался в фонарный столб, погнув его.
По счастливой случайности никто не пострадал.
Сотрудникам ГИБДД мужчина пояснил, что возвращался с суточного дежурства, и во время движения у него потемнело в глазах.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне на федеральной трассе «Байкал» в Мухоршибирском районе в автоаварии пострадали два жителя Забайкальского края
. 28-летний водитель автомобиля «Тойота Аллион» выехал на полосу встречного движения, где врезался в большегруз «Скания».
Мужчина попал в ДТП, возвращаясь с суточного дежурства
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