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В Бурятии водитель, у которого потемнело в глазах, опрокинул «Тойоту»

В Бурятии водитель, у которого потемнело в глазах, опрокинул «Тойоту»
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Мужчина попал в ДТП, возвращаясь с суточного дежурства

Сегодня в 11 часов дня в селе Сотниково Иволгинского района Бурятии произошло ДТП, в результате которого автомобиль опрокинулся на бок.

62-летний водитель автомобиля «Тойота Рав-4» не справился с управлением и совершил опрокидывание, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

Также автомобиль врезался в фонарный столб, погнув его.


По счастливой случайности никто не пострадал.

Сотрудникам ГИБДД мужчина пояснил, что возвращался с суточного дежурства, и во время движения у него потемнело в глазах.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне на федеральной трассе «Байкал» в Мухоршибирском районе в автоаварии пострадали два жителя Забайкальского края. 28-летний водитель автомобиля «Тойота Аллион» выехал на полосу встречного движения, где врезался в большегруз «Скания».
ДТП

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