В Забайкалье экс-директора центра будут судить за сокрытие истязаний

По версии следствия, директор покрывал свою супругу, которая работала в том же центре



В Забайкальском крае уголовное дело в отношении 57-летнего бывшего директора балейского центра помощи детям, который обвиняется в сокрытии истязаний, направили в суд. Мужчина обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.



- По версии следствия, в период с февраля 2017-го по май 2021 года директор государственного учреждения социального обслуживания «Балейский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Маяк» на протяжении длительного времени, не принимал должных мер к пресечению незаконных и необоснованных действий своей супруги, являющейся воспитателем. Последняя в этот период из-за личной неприязни и непослушания систематически наносила побои и совершала иные насильственные действия в отношении девяти несовершеннолетних воспитанников, находившихся в трудной жизненной ситуации, - сообщает надзорный орган.



Женщина заключена под стражу. В настоящее время её супруг также уволен из учреждения.



Уголовное дело находится на рассмотрении в Балейском городском суде Забайкальского края.

