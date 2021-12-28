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В Бурятии следы на снегу привели к «чёрному» лесорубу

В Бурятии следы на снегу привели к «чёрному» лесорубу
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
«Чёрный» лесоруб лишился трактора

В лесу в Кижингинском районе Бурятии сотрудники лесничества и полицейские обнаружили свежие следы трактора.

Лесники решили оставить свой автомобиль и пешком проследовать по следам. Оставленный след вёл их глубоко в лес. Вскоре лесники обнаружили трактор, а рядом с ним мужчину, который грузил вырубленные деревья в прицеп. На просьбу представить правоустанавливающие документы мужчина сознался, что спилил лиственницы незаконно.

В ходе осмотра выяснилось, что нарушитель успел вырубить около 12 кубометров древесины в защитных лесах. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 415 тысяч рублей.

Незаконным рубщиком оказался житель села Кижинга.

Уничтоженные деревья, трактор с прицепом и бензопила были изъяты. На мужчину составлен протокол по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений».

Все материалы переданы в ОМВД по Кижингинскому району для принятия правового решения, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

О фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства жители Бурятии могут сообщать на горячую круглосуточную линию лесной охраны по телефону (3012) 20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов.
черные лесорубы

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