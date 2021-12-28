Экс-начальство из Забайкаллесхоза осудили за хищение почти 1 млн рублей

Осуждённые отделались условными сроками



Суд огласил приговор бывшим сотрудникам Читинского межрайонного отдела «Забайкальское лесохозяйственное объединение» - экс-начальнику, его заместителю и экономисту. Они обвиняются в мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.



- Суд установил, что в период с марта 2019-гопо апрель 2020 года они фиктивно трудоустроили в учреждение своих знакомых и родственников, похитив перечисленную на банковские карты заработную плату в общей сумме более 950 тыс. рублей, - говорится в сообщении.



Все подсудимые, за исключением бывшего замначальника межрайонного отдела, вину в содеянном признали и приняли меры к возмещению причинённого ущерба.



Суд приговорил бывшего начальника к 4 годам 6 месяцам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, бывшего его заместителя – к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, экс-экономиста – к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.



Кроме того, суд взыскал с них в пользу учреждения оставшийся невозмещенным ущерб в сумме около 790 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.

