В Иркутске двух сбытчиков «синтетики» отправили в колонию

Происшествия, Фото: Восточно-Сибирское ЛУ МВД на транспорте

Мужчина и женщина попались с 67 закладками с «синтетикой»



В Иркутске с сентября по декабрь 2020 года мужчина и женщина совершили более 60 преступлений, связанных с незаконным сбытом синтетических наркотиков. Во время расследования из незаконного оборота изъято 67 «закладок», приготовленных для сбыта в тайниках на территории города. Общий вес этих наркотиков превысил 100 граммов.



Также в ходе обысков у них изъято ещё около двух килограммов «синтетики», что является особо крупным размером.



Женщину приговорили к девяти годам колонии общего режима, но после достижении её ребёнком 14-летнего возраста. Мужчине назначили шесть лет колонии строгого режима. В интернет-магазине по продаже наркотиков он исполнял обязанности администратора.



Эти уголовные дела рассмотрены в особом порядке судебного разбирательства, в связи с заключением с обвиняемыми прокурором досудебного соглашения о сотрудничестве.



Приговоры судов в законную силу не вступили.



- В отношении остальных участников преступной группы уголовные дела находятся на рассмотрении, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

