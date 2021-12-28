Ещё четверо человек госпитализированы
27 декабря в квартире дома на улице Павлова в Улан-Удэ погибли 41-летний мужчина и 37-летняя женщина. Также в квартире находились ещё трое мужчин и женщина, которым потребовалась врачебная помощь в связи с отравлением суррогатами алкоголя.
Начата доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.
По предварительным данным, вечером 26 декабря в квартире местного жителя компания мужчин и женщин, занимавшихся бродяжничеством и злоупотреблявших спиртным, распивала алкоголь. Ночью они направились в ближайший продуктовый магазин, где купили флаконы со спиртосодержащей жидкостью, предназначенной для дезинфекции. Вернувшись в квартиру, они стали употреблять антисептик.
Под утро люди почувствовали недомогание и боли. Через некоторое время двое из них скончались, остальные госпитализированы с предварительным диагнозом «пищевое отравление антисептическим средством».
- В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия. В магазине, где пострадавшие приобрели антисептик, изъята вся аналогичная продукция для проведения химических и санитарных исследований. Для установления точной причины смерти мужчины и женщины назначены судебно-медицинские исследования, - уточнили в следственном управлении.
В Улан-Удэ два человека погибли от употребления антисептика
Происшествия, Фото:
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