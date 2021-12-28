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В Бурятии горные реки топят село

В Бурятии горные реки топят село
Происшествия,  Фото:"Баргузин-инфо", республиканское агентство ГО и ЧС
27 декабря в селе Улюн ввели режим ЧС

Непростая ситуация сложилась в селе Улюн Баргузинского района Бурятии, куда пришла вода с горных речек.

- Помогите, пожалуйста, жителям села Улюн. Нас топит, подняло две горные речки. Вода в огородах и дворах. Почему в выходные дни ничего не предпринималось? – обратились на днях жителя села через группу «Баргузин-инфо».

На место выехала комиссия из сотрудников районной администрации. Они установили, что в зоне подтопления находятся 15 домов, девять из них жилые. Проблема коснулась 19 сельчан, из них шестеро старше 60 лет, а пятеро – дети. Ещё три дома находились под угрозой подтопления.

- Подтоплены социальные объекты – фельдшерско-акушерский пункт, почта, дом культуры, - сообщается в группе «Баргузин-инфо».

С 12 часов дня 27 декабря в сельском поселении «Улюнское» введён режим ЧС.

В местной школе развернули пункт временного размещения. В случае, если туда обратятся местные жители, им обещали организовать питание.

В Улюне со вчерашнего дня работают спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы и специалисты республиканского агентства ГО и ЧС. Их цель – не допустить дальнейшего распространения наледи.

На 28 декабря ситуация стабилизировалась.

- Вчера было проведено обследование наледи, проведена отсыпка и работы по оборудованию канала отвода воды. Привлечены 30 местных жителей и одна единица техники. Также вчера вдоль домов прорубили водоотводной канал протяжённостью около 70 м и вдоль русла реки Улюн около 40 метров, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

В результате проведённых работ давление воды спало. Вода идёт подо льдом, угрозы подтопления домам и участкам больше нет, заверили в агентстве ГО и ЧС.

Мониторинг обстановки продолжается.






подтопление

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