В Бурятии горные реки топят село

Мониторинг обстановки продолжается.



















Непростая ситуация сложилась в селе Улюн Баргузинского района Бурятии, куда пришла вода с горных речек.- Помогите, пожалуйста, жителям села Улюн. Нас топит, подняло две горные речки. Вода в огородах и дворах. Почему в выходные дни ничего не предпринималось? – обратились на днях жителя села через группу «Баргузин-инфо».На место выехала комиссия из сотрудников районной администрации. Они установили, что в зоне подтопления находятся 15 домов, девять из них жилые. Проблема коснулась 19 сельчан, из них шестеро старше 60 лет, а пятеро – дети. Ещё три дома находились под угрозой подтопления.- Подтоплены социальные объекты – фельдшерско-акушерский пункт, почта, дом культуры, - сообщается в группе «Баргузин-инфо».С 12 часов дня 27 декабря в сельском поселении «Улюнское» введён режим ЧС.В местной школе развернули пункт временного размещения. В случае, если туда обратятся местные жители, им обещали организовать питание.В Улюне со вчерашнего дня работают спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы и специалисты республиканского агентства ГО и ЧС. Их цель – не допустить дальнейшего распространения наледи.На 28 декабря ситуация стабилизировалась.- Вчера было проведено обследование наледи, проведена отсыпка и работы по оборудованию канала отвода воды. Привлечены 30 местных жителей и одна единица техники. Также вчера вдоль домов прорубили водоотводной канал протяжённостью около 70 м и вдоль русла реки Улюн около 40 метров, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.В результате проведённых работ давление воды спало. Вода идёт подо льдом, угрозы подтопления домам и участкам больше нет, заверили в агентстве ГО и ЧС.