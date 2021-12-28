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В Бурятии мужчина выбрался из горящего дома через окно

В Бурятии мужчина выбрался из горящего дома через окно
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Жилой дом сгорел полностью

В ночь с 26 на 27 декабря в селе Бичура в Бурятии произошёл пожар в жилом доме, на котором едва не погиб мужчина. Он выбрался из горящего дома через окно.

- На момент прибытия пожарных из окон дома шёл густой дым. Внутри уже никого не было: хозяин эвакуировался самостоятельно через окно, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

На ликвидацию открытого горения потребовалось около часа.

Дом выгорел изнутри полностью, также на площади 25 кв.м. повреждена кровля.

Причиной произошедшего названо нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Также в ночь с 26 на 27 декабря в селе Исинга Еравнинского района сгорел тепляк. А в городе Кяхта пожарные вовремя потушили гараж.

Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера в селе Гашей Мухоршибирского района Бурятии произошёл пожар, на котором погибли птицы и животные.

В ночь на 27 декабря в Улан-Удэ на пожаре в двухэтажном многоквартирном доме на улице Революции 1905 года погибли четыре человека. Причиной трагедии, вероятно, стал электрообогреватель. Доследственную проверку проводят следователи.


пожар

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