Фармацевт аптеки почти час общалась с лженачальницей и ни в чём не усомнилась
Днём 24 декабря на рабочий мобильный телефон аптеки в Улан-Удэ позвонила женщина и назвала фармацевта по имени и отчеству.
Женщина хриплым голосом сказала, что она владелица аптеки, заболела и поэтому потеряла голос. Фармацевт поверила ей.
Лженачальница попросила сотрудницу срочно взять из кассы 24 тысячи рублей для оплаты пожарно-технических услуг. Звонившая настоятельно требовала перечислить сумму через терминал оплаты потому, что якобы с минуты на минуту должны прийти работники, и им надо показать чек об оплате.
Фармацевт взяла деньги, закрыла аптеку и направилась в терминал оплаты. В ближайшем пункте ей не удалось произвести финансовую операцию. Тогда «начальница» направила её в другой терминал, расположенный неподалеку. Когда и там женщина не смогла перечислить деньги по техническим причинам, мошенница предложила зачислить наличность на её банковский счет, а потом перечислить по указанным реквизитам.
Примечательно, что работница аптеки около 50 минут находилась на связи с якобы, начальницей. Она обсуждала рабочие моменты и так и не усомнилась в личности звонившей.
После того, как женщина вернулась на рабочее место, она решила позвонить руководителю и уточнить, когда придут работники. Так она и узнала, что директор ей не звонила и не просила перечислять деньги.
Только тогда женщина посмотрела на номер телефона входящего звонка, поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
По информации МВД по Бурятии
В Улан-Удэ фармацевта обманула мошенница с хриплым голосом
Происшествия, Фото:
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