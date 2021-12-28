Доверчивые забайкальцы продолжают попадаться на уловки мошенников
В выходные жертвами мошенников стали жители Агинского, Акшинского, Шилкинского и Забайкальского районов края, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
- Так, жительница села Амитхаша после звонка неизвестного, представившегося сотрудником Центробанка, осталась без денег и с кредитом на крупную сумму. Женщине сообщили о мошенниках, которые намереваются оформить на нее займ и похитить деньги. По известной схеме ей предложили опередить злоумышленников. Забайкалка оформила кредит на 656 тысяч рублей и перевела 500 тысяч рублей на номера «безопасных ячеек», которые продиктовал злоумышленник. Таким же способом мошенники обманули 69-летнюю жительницу Ононского района. Чтобы якобы защитить свои накопления, пенсионерка под диктовку злоумышленников отдала им почти 300 тысяч рублей, - сообщают в ведомстве.
А у жительницы посёлка Забайкальск едва не сорвалась поездка. Женщина по невнимательности зашла на фишинговый сайт компании перевозчика и, выбрав электронные проездные документы на поезд, ввела данные банковской карты для оплаты. Она подтвердила списание суммы, не обратив внимание, что вместо оплаты билета она перевела больше 14 тысяч рублей на QIWI-кошелек.
Жительница Забайкалья перевела полмиллиона рублей на «безопасные ячейки»
Происшествия, Фото:
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