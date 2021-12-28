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В Улан-Удэ менеджер транспортной компании оказалась мошенницей

В Улан-Удэ менеджер транспортной компании оказалась мошенницей
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Под предлогом поставки запасных частей мошенница похищала деньги

В отдел полиции в Чите поступило два сообщения о мошенничестве. У местных жителей обманом похитили около 130 тысяч рублей.

Полицейские установили подозреваемую. Ею оказалась 37-летняя жительница Улан-Удэ, работающая менеджером по продажам в транспортной компании. Она предлагала клиентам запчасти для автомобилем. Однако, когда получила деньги, сняла их, а запчасти так и не отправила.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Кроме того, женщина лишилась работы.


мошенничество

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