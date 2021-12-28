Пострадавшие госпитализированы в больницу
Пострадавшие во вчерашнем ДТП в Мухоршибирском районе Бурятии – это жители Забайкальского края. Об этом сообщили сегодня в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», авария произошла в 11-м часу утра 27 декабря на федеральной трассе «Байкал». В трёх километрах от села Бар 28-летний водитель автомобиля «Тойота Аллион» выехал на полосу встречного движения, где врезался в большегруз «Скания».
- В результате ДТП водитель и 26-летний пассажир легкового автомобиля получили тяжёлые травмы. Мужчины – жители Забайкальского края – госпитализированы в медицинское учреждение, - уточнили в УГИБДД.
В Бурятии в ДТП с большегрузом пострадали двое забайкальцев
Происшествия, Фото:
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