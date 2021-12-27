В Бурятии два человека пострадали в ДТП с большегрузом

Столкнулись большегруз и «Тойота Аллион»
В понедельник, 27 декабря в Бурятии произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Около 11 часов утра на 518 километре федеральной трассы «Байкал» столкнулись легковушка Toyota Allion и большегруз Scania.
В результате аварии пострадали 28-летний водитель и 26-летний пассажир легкового автомобиля.
- Специалистам бригады экстренного реагирования удалось стабилизировать состояние пациентов. С множественными травмами пострадавшие были эвакуированы в Мухоршибирскую центральную районную больницу, - сообщили в Территориальном центре медицины катастроф Бурятии.
Столкнулись большегруз и «Тойота Аллион»
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