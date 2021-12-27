Жительница Кяхты обманом получила кредит
К уголовной ответственности за мошенничество в сфере кредитования будет привлечена жительница Кяхты, сообщили в МВД по Бурятии.
28-летняя женщина в ноябре 2020 года оформила в банке кредит на сумму 150 тысяч рублей. При этом горожанка предоставила сотруднику банка недостоверные сведения относительно трудоустройства: будучи безработной, она солгала, что работает в крупной торговой сети.
С момента оформления займа ни единого платежа женщина не внесла.
В содеянном она призналась и раскаялась. Ранее не судима.
Справка:
Хищение денежных средств заёмщиком путём предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных или недостоверных сведений влечёт уголовную ответственность. Максимальное наказание, согласно санкциям данной статьи - арест на срок до четырёх месяцев.
На жительницу Бурятии возбудили уголовное дело за обман банка
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ранее мужчина уже был осуждён за тяжкое преступление
По версии следствия, взятки брал начальник службы по эксплуатации и содержанию инженерных сооружений больницы
Подозреваемый не раз сидел в местах лишения свободы
Женщина забрала 35 тысяч рублей и исчезла
Лжеполицейский уверял жертву, что он «никакой не мошенник»
Ущерб от краж составил полмиллиона рублей
На подозрительного мужчину обратил внимание экипаж вневедомственной охраны
Мужчина украл телефон, наушники, часы и деньги
Пожарные призывают встретить Новый год безопасно
Суд вынес приговор по делу о контрабанде леса на 7 млн рублей
В квартире расчленителей нашли топор и два ножа
Подробности убийства устанавливаются
Четверо молодых людей погибли во время ночной гулянки
Инциденты произошли в субботу
Происшествия, 26.12.2021
В понедельник откроются 19 детсадов, ранее приостановившие работу из-за аварии на ТЭЦ-1