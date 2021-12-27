На жительницу Бурятии возбудили уголовное дело за обман банка

Жительница Кяхты обманом получила кредит



К уголовной ответственности за мошенничество в сфере кредитования будет привлечена жительница Кяхты, сообщили в МВД по Бурятии.



28-летняя женщина в ноябре 2020 года оформила в банке кредит на сумму 150 тысяч рублей. При этом горожанка предоставила сотруднику банка недостоверные сведения относительно трудоустройства: будучи безработной, она солгала, что работает в крупной торговой сети.



С момента оформления займа ни единого платежа женщина не внесла.



В содеянном она призналась и раскаялась. Ранее не судима.



Справка:



Хищение денежных средств заёмщиком путём предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных или недостоверных сведений влечёт уголовную ответственность. Максимальное наказание, согласно санкциям данной статьи - арест на срок до четырёх месяцев.





