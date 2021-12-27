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На жительницу Бурятии возбудили уголовное дело за обман банка

На жительницу Бурятии возбудили уголовное дело за обман банка
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Жительница Кяхты обманом получила кредит

К уголовной ответственности за мошенничество в сфере кредитования будет привлечена жительница Кяхты, сообщили в МВД по Бурятии.

28-летняя женщина в ноябре 2020 года оформила в банке кредит на сумму 150 тысяч рублей. При этом горожанка предоставила сотруднику банка недостоверные сведения относительно трудоустройства: будучи безработной, она солгала, что работает в крупной торговой сети.

С момента оформления займа ни единого платежа женщина не внесла.

В содеянном она призналась и раскаялась. Ранее не судима.

Справка:

Хищение денежных средств заёмщиком путём предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных или недостоверных сведений влечёт уголовную ответственность. Максимальное наказание, согласно санкциям данной статьи - арест на срок до четырёх месяцев.


мошенничество

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