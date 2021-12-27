Ранее мужчина уже был осуждён за тяжкое преступление
Осенью житель Мухоршибирского района Бурятии незаконно приобрёл и хранил марихуану в крупном размере для личного употребления. Наркотик у мужчины нашли и изъяли полицейские во время оперативно-розыскного мероприятия.
В судебном заседании он вину признал полностью, заявил о чистосердечном раскаянии.
Отягчающим обстоятельством стал рецидив преступлений, так как мужчина совершил тяжкое преступление, ранее отбывал наказание.
- За незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере мужчина осуждён к лишению свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе райсуда.
Мужчину взяли под стражу в зале суда.
Приговор суда в законную силу не вступил.
Житель Бурятии вновь отправился в колонию из-за марихуаны
Происшествия, Фото:
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