Житель Бурятии вновь отправился в колонию из-за марихуаны

Ранее мужчина уже был осуждён за тяжкое преступление



Осенью житель Мухоршибирского района Бурятии незаконно приобрёл и хранил марихуану в крупном размере для личного употребления. Наркотик у мужчины нашли и изъяли полицейские во время оперативно-розыскного мероприятия.



В судебном заседании он вину признал полностью, заявил о чистосердечном раскаянии.



Отягчающим обстоятельством стал рецидив преступлений, так как мужчина совершил тяжкое преступление, ранее отбывал наказание.



- За незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере мужчина осуждён к лишению свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе райсуда.



Мужчину взяли под стражу в зале суда.



Приговор суда в законную силу не вступил.

