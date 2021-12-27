 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 декабря

26 декабря

Популярное

В Бурятии мошенницу отправили в колонию

В Бурятии мошенницу отправили в колонию
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Женщина забрала 35 тысяч рублей и исчезла

Мошенница из Мухоршибирского района Бурятии отправится за решётку, сообщили в районном суде.

Женщина пообещала своей тёте трудоустроить её сына. Она обещала предоставить племяннику медицинскую справку для получения водительского удостоверения, сами водительские права категории «В» и защитную робу, чтобы он мог начать трудиться в артели.

Сумма всех «услуг» составила 35 тысяч рублей. Однако получив оплату, мошенница обещанное не исполнила.

На суде она с предъявленным обвинением согласилась, вину признала. Смягчающим обстоятельством стала явка с повинной.

За хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием женщину приговорили к двум годам колонии общего режима.

Это преступление было не единственным. По совокупности преступлений, путём частичного сложения наказания по приговору от декабря и наказания по приговору от февраля, ей назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев. Сидеть она будет в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.
мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Житель Бурятии нападал на стариков
Житель Бурятии нападал на стариков
Происшествия, 27.12.2021
Подозреваемый не раз сидел в местах лишения свободы
В Бурятии мошенницу отправили в колонию
В Бурятии мошенницу отправили в колонию
Происшествия, 27.12.2021
Женщина забрала 35 тысяч рублей и исчезла
Улан-удэнец спасся от хищения почти 4 млн, заехав в полицию
Улан-удэнец спасся от хищения почти 4 млн, заехав в полицию
Происшествия, 27.12.2021
Лжеполицейский уверял жертву, что он «никакой не мошенник»
В Улан-Удэ у шатающегося прохожего нашли наркотики
В Улан-Удэ у шатающегося прохожего нашли наркотики
Происшествия, 27.12.2021
На подозрительного мужчину обратил внимание экипаж вневедомственной охраны
Жителя Бурятии осудили за новогоднюю кражу
Жителя Бурятии осудили за новогоднюю кражу
Происшествия, 27.12.2021
Мужчина украл телефон, наушники, часы и деньги
За год в Забайкалье произошло два пожара из-за петард
За год в Забайкалье произошло два пожара из-за петард
Происшествия, 27.12.2021
Пожарные призывают встретить Новый год безопасно
В Бурятии осудили двух контрабандистов леса
В Бурятии осудили двух контрабандистов леса
Происшествия, 27.12.2021
Суд вынес приговор по делу о контрабанде леса на 7 млн рублей
В Бурятии отец с сыном задержаны за убийство и расчленение
В Бурятии отец с сыном задержаны за убийство и расчленение
Происшествия, 27.12.2021
В квартире расчленителей нашли топор и два ножа
В Бурятии в багажнике авто нашли расчленённое тело
В Бурятии в багажнике авто нашли расчленённое тело
Происшествия, 27.12.2021
Подробности убийства устанавливаются
В Улан-Удэ на пожаре погибли четыре человека
В Улан-Удэ на пожаре погибли четыре человека
Происшествия, 27.12.2021
Четверо молодых людей погибли во время ночной гулянки
В Улан-Удэ продолжается подключение домов к горячему водоснабжению
В Улан-Удэ продолжается подключение домов к горячему водоснабжению
Происшествия, 26.12.2021
В понедельник откроются 19 детсадов, ранее приостановившие работу из-за аварии на ТЭЦ-1

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^