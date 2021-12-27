В Бурятии мошенницу отправили в колонию

Женщина забрала 35 тысяч рублей и исчезла



Мошенница из Мухоршибирского района Бурятии отправится за решётку, сообщили в районном суде.



Женщина пообещала своей тёте трудоустроить её сына. Она обещала предоставить племяннику медицинскую справку для получения водительского удостоверения, сами водительские права категории «В» и защитную робу, чтобы он мог начать трудиться в артели.



Сумма всех «услуг» составила 35 тысяч рублей. Однако получив оплату, мошенница обещанное не исполнила.



На суде она с предъявленным обвинением согласилась, вину признала. Смягчающим обстоятельством стала явка с повинной.



За хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием женщину приговорили к двум годам колонии общего режима.



Это преступление было не единственным. По совокупности преступлений, путём частичного сложения наказания по приговору от декабря и наказания по приговору от февраля, ей назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев. Сидеть она будет в исправительной колонии общего режима.



Приговор суда в законную силу не вступил.

