Женщина забрала 35 тысяч рублей и исчезла
Мошенница из Мухоршибирского района Бурятии отправится за решётку, сообщили в районном суде.
Женщина пообещала своей тёте трудоустроить её сына. Она обещала предоставить племяннику медицинскую справку для получения водительского удостоверения, сами водительские права категории «В» и защитную робу, чтобы он мог начать трудиться в артели.
Сумма всех «услуг» составила 35 тысяч рублей. Однако получив оплату, мошенница обещанное не исполнила.
На суде она с предъявленным обвинением согласилась, вину признала. Смягчающим обстоятельством стала явка с повинной.
За хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием женщину приговорили к двум годам колонии общего режима.
Это преступление было не единственным. По совокупности преступлений, путём частичного сложения наказания по приговору от декабря и наказания по приговору от февраля, ей назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев. Сидеть она будет в исправительной колонии общего режима.
Приговор суда в законную силу не вступил.
В Бурятии мошенницу отправили в колонию
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Подозреваемый не раз сидел в местах лишения свободы
Женщина забрала 35 тысяч рублей и исчезла
Лжеполицейский уверял жертву, что он «никакой не мошенник»
Ущерб от краж составил полмиллиона рублей
На подозрительного мужчину обратил внимание экипаж вневедомственной охраны
Мужчина украл телефон, наушники, часы и деньги
Пожарные призывают встретить Новый год безопасно
Суд вынес приговор по делу о контрабанде леса на 7 млн рублей
В квартире расчленителей нашли топор и два ножа
Подробности убийства устанавливаются
Четверо молодых людей погибли во время ночной гулянки
Инциденты произошли в субботу
В понедельник откроются 19 детсадов, ранее приостановившие работу из-за аварии на ТЭЦ-1
Сбитым водителям понадобилась помощь медиков
Пожар произошёл вечером