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Четырёх ангарчан будут судить за кражи оборудования для майнинга

Четырёх ангарчан будут судить за кражи оборудования для майнинга
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Ущерб от краж составил полмиллиона рублей

В Ангарске завершено расследование уголовного дела в отношении местных жителей в возрасте от 17 до 24 лет, обвиняемых в серии краж майнингового оборудования, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- По версии следствия, злоумышленники ломом и болгаркой вскрывали гаражные боксы и похищали машинки для майнинга. За несколько месяцев они совершили четыре кражи, похитив оборудование на сумму, превышающую полмиллиона рублей, - говорится в сообщении.

В ходе оперативных мероприятий и следственный действий полицейские разыскали всю похищенную технику и вернули собственникам.

В настоящее время уголовное дело по части 2 статьи «Кража» направлено в Ангарский городской суд для рассмотрения по существу.


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