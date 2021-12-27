Четырёх ангарчан будут судить за кражи оборудования для майнинга

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Ущерб от краж составил полмиллиона рублей



В Ангарске завершено расследование уголовного дела в отношении местных жителей в возрасте от 17 до 24 лет, обвиняемых в серии краж майнингового оборудования, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



- По версии следствия, злоумышленники ломом и болгаркой вскрывали гаражные боксы и похищали машинки для майнинга. За несколько месяцев они совершили четыре кражи, похитив оборудование на сумму, превышающую полмиллиона рублей, - говорится в сообщении.



В ходе оперативных мероприятий и следственный действий полицейские разыскали всю похищенную технику и вернули собственникам.



В настоящее время уголовное дело по части 2 статьи «Кража» направлено в Ангарский городской суд для рассмотрения по существу.





