В Улан-Удэ у шатающегося прохожего нашли наркотики

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

На подозрительного мужчину обратил внимание экипаж вневедомственной охраны



В Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии ехали по маршруту патрулирования, когда на остановке общественного транспорта на улице Николая Нищенко, обратили внимание на подозрительного прохожего. Молодой человек шёл и шатался из стороны в сторону.



Росгвардейцы подъехали к нему и увидели, как он при виде автопатруля скинул на землю красный целлофановый пакет.



- В ходе проверки документов и установления личности правоохранители при осмотре пакета обнаружили травянистую массу с резким запахом растворителя. 23-летний молодой человек был задержан и доставлен в отдел полиции. Освидетельствованием у него установлен факт алкогольного опьянения и употребления запрещённых веществ. В полиции ранее неоднократно судимый гражданин сознался, что наркотическое средство изготовил для собственного употребления, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



Согласно заключению экспертизы, изъятое – это 80 граммов марихуаны.



Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

