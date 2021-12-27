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В Улан-Удэ у шатающегося прохожего нашли наркотики

В Улан-Удэ у шатающегося прохожего нашли наркотики
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
На подозрительного мужчину обратил внимание экипаж вневедомственной охраны

В Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии ехали по маршруту патрулирования, когда на остановке общественного транспорта на улице Николая Нищенко, обратили внимание на подозрительного прохожего. Молодой человек шёл и шатался из стороны в сторону.

Росгвардейцы подъехали к нему и увидели, как он при виде автопатруля скинул на землю красный целлофановый пакет.

- В ходе проверки документов и установления личности правоохранители при осмотре пакета обнаружили травянистую массу с резким запахом растворителя. 23-летний молодой человек был задержан и доставлен в отдел полиции. Освидетельствованием у него установлен факт алкогольного опьянения и употребления запрещённых веществ. В полиции ранее неоднократно судимый гражданин сознался, что наркотическое средство изготовил для собственного употребления, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Согласно заключению экспертизы, изъятое – это 80 граммов марихуаны.

Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
наркотики Росгвардия

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