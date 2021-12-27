На подозрительного мужчину обратил внимание экипаж вневедомственной охраны
В Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии ехали по маршруту патрулирования, когда на остановке общественного транспорта на улице Николая Нищенко, обратили внимание на подозрительного прохожего. Молодой человек шёл и шатался из стороны в сторону.
Росгвардейцы подъехали к нему и увидели, как он при виде автопатруля скинул на землю красный целлофановый пакет.
- В ходе проверки документов и установления личности правоохранители при осмотре пакета обнаружили травянистую массу с резким запахом растворителя. 23-летний молодой человек был задержан и доставлен в отдел полиции. Освидетельствованием у него установлен факт алкогольного опьянения и употребления запрещённых веществ. В полиции ранее неоднократно судимый гражданин сознался, что наркотическое средство изготовил для собственного употребления, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Согласно заключению экспертизы, изъятое – это 80 граммов марихуаны.
Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
В Улан-Удэ у шатающегося прохожего нашли наркотики
Происшествия, Фото:
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