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Жителя Бурятии осудили за новогоднюю кражу

Жителя Бурятии осудили за новогоднюю кражу
Происшествия,  Фото:pexels.com
Мужчина украл телефон, наушники, часы и деньги

31 декабря 2020 года около 11 часов житель Мухоршибирского района Бурятии пришёл в гости к знакомому. Они стали вместе распивать спиртное. Во время застолья гость увидел в телефоне приятеля смс-сообщение от банка об остатке денег на счёте. Дождавшись, пока приятель уснёт, он взял со стола его сотовый (стоимостью всего 500 рублей), а также дешёвые наручные часы и наушники за 1000 рублей, после чего вышел из дома.

В тот же день с украденного мобильного телефона он перевёл пять тысяч рублей своим односельчанам. Они в дальнейшем по его просьбе снимали деньги в банкомате. На эти деньги вор купил спиртное и продукты.

Общий ущерб от преступления составил семь тысяч рублей.

Мужчина признал вину в краже. Кроме того, он вернул потерпевшему 16 тысяч рублей, сотовый телефон, наушники и часы, а также принёс извинения. Приятели помирились, и потерпевший просил строго не наказывать знакомого.

Мужчине назначили условное лишение свободы на срок 1 год 6 месяцев, с испытательным сроком 1 год.

- Приговор суда в законную силу не вступил, - сообщили в пресс-службе Мухоршибирского районного суда.
кража

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