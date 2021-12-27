Пожарные призывают встретить Новый год безопасно
В 2021 году 87 пожаров в Забайкальском крае произошло по вине людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
В новогодние праздники для создания праздничной атмосферы люди часто используют пиротехнические изделия. В минувшем году два пожара было из-за неосторожного использования петард и салютов.
- Помните, что использовать пиротехнику можно только на улице, при этом необходимо изучить инструкцию по применению и чётко ей следовать. Будьте осторожны при обращении со свечами и бенгальскими огнями. С виду безобидный остров от сгоревшего бенгальского огня держит температуру ещё около трёх минут и, попав на скатерть или салфетку, может стать источником возгорания, - призывают в МЧС.
За уходящий год в Забайкальском крае было зарегистрировано 355 пожаров при нарушении эксплуатации электрооборудования и электропроводки. Это является одной из причин возгораний в новогодние праздники. Электросеть не выдерживает сутками работающие телевизоры, гирлянды, духовые шкафы и другие бытовые приборы. Жителей просят не перегружать электросеть.
За год в Забайкалье произошло два пожара из-за петард
Происшествия, Фото:
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