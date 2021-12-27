Инциденты произошли в субботу
В субботу, 25 декабря, с 6:40 до 9:39 было закрыто движение трамваев маршрутов № 1, 2, 5 с остановки «Элеватор» в сторону конечной станции «Шишковка». Движение трамваев осуществлялось по изменённому маршруту. Это произошло из-за отжига контактного провода на остановке «улица Сенчихина». Время простоя составило почти три часа.
В этот же день в 6:43 произошёл отжиг контактного провода на остановке «улица Геологическая». В этой связи было закрыто движение трамваев маршрутов № 1, 2, 4, 7, 8 в обе стороны. В 7:16 открыли движение с остановки «Элеватор» в сторону центра города трамваев маршрутов № 2, 4, 8. В 7:40 открыли движение с остановки «Лицей №24» в сторону центра города трамваев маршрутов № 1, 4, 7. Трамваи простаивали час, сообщается в оперативной сводке по городу.
В Улан-Удэ из-за отжига проводов останавливались трамваи
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