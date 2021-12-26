В понедельник откроются 19 детсадов, ранее приостановившие работу из-за аварии на ТЭЦ-1
По данным ТГК-14, на 17 часов 26 декабря после аварии на ТЭЦ-1 к горячему водоснабжению подключено 1012 многоквартирных домов Улан-Удэ. Из них 163 в Железнодорожном районе, 96 в Советском и 753 в Октябрьском районе.
Дошкольные объекты и лечебные учреждения Улан-Удэ подключены к горячему водоснабжению, сообщили в оперштабе по ликвидации ЧС.
В понедельник, 27 декабря, приступят к работе 19 детсадов и две предшколы, приостановившие функционирование в связи с аварией на ТЭЦ-1.
В двух садах Советского района будут работать те группы, где температура соответствует нормативной: №52 (1 корпус, ул. Б. Ямпилова), №58 (1 корпус: ул.Толстого,25а, 2 корпус: Жанаева, 22).
Оповещение всех родителей идёт через мессенджеры.
В настоящее время специалисты филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс» ПАО «ТГК-14» продолжают поэтапное подключение к горячему водоснабжению потребителей города.
В Улан-Удэ продолжается подключение домов к горячему водоснабжению
Происшествия, Фото:
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