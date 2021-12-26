 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 декабря

25 декабря

24 декабря

Популярное

В Иркутске сбили трёх водителей, фотографировавших машины после массового ДТП

В Иркутске сбили трёх водителей, фотографировавших машины после массового ДТП
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Иркутской области
Сбитым водителям понадобилась помощь медиков

В Иркутске на одном участке дороги произошло несколько ДТП подряд. Всё произошло сегодня днём на объездной дороге Ново-Ленино вблизи посёлка Мамоны, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.

Около 12 часов столкнулись «Хонда Фит» и «Мицубиши Лансер». Затем рядом с ними столкнулись «Хонда Торнео» и автовоз «Вольво». Эти аварии оформляли приехавшие аварийные комиссары. В это время водители машин «Фит», «Торнео» и «Лансер» вышли на проезжую часть и фотографировали повреждения.

В итоге всех трёх водителей, фотографировавших авто, сбил водитель «Тойоты Камри».

После этого «Тойота Камри» столкнулась с машинами «Хонда Торнео», уже участвовавшей в ДТП, и объезжавшей аварию «Тойотой Королла».

В результате случившегося помощь медиков потребовалась сбитым водителям.

На месте работают три экипажа ГИБДД. Они регулируют движение в ручном режиме, оформляют ДТП, устанавливают причины и обстоятельства случившегося. Полиция в связи с затруднённым движением в месте аварии призывает водителей использовать альтернативные маршруты.
ДТП

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Замминистра строительства и ЖКХ России побывал на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ
Замминистра строительства и ЖКХ России побывал на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ
Происшествия, 25.12.2021
Глава Бурятии поблагодарил улан-удэнцев за терпение 
В Бурятии сняли режим ЧС регионального значения
В Бурятии сняли режим ЧС регионального значения
Происшествия, 25.12.2021
Соответствующее решение принял оперштаб 
В Бурятии ледяному быку обломали рог
В Бурятии ледяному быку обломали рог
Происшествия, 24.12.2021
Инцидент произошёл в центре Гусиноозёрска
Жительница Бурятии ушла домой в украденных унтах
Жительница Бурятии ушла домой в украденных унтах
Происшествия, 24.12.2021
Воровке обувь подошла как раз по размеру
В Улан-Удэ более 700 многоквартирных домов остаются без горячей воды
В Улан-Удэ более 700 многоквартирных домов остаются без горячей воды
Происшествия, 24.12.2021
Заявок от горожан на пункты временного размещения не поступало
Проблема с топливом возникла в Заиграевском районе Бурятии
Проблема с топливом возникла в Заиграевском районе Бурятии
Происшествия, 24.12.2021
В самые морозные дни на республику обрушились проблемы с отоплением

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^