В Иркутске сбили трёх водителей, фотографировавших машины после массового ДТП

Происшествия, Фото: УГИБДД по Иркутской области

Сбитым водителям понадобилась помощь медиков



В Иркутске на одном участке дороги произошло несколько ДТП подряд. Всё произошло сегодня днём на объездной дороге Ново-Ленино вблизи посёлка Мамоны, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.



Около 12 часов столкнулись «Хонда Фит» и «Мицубиши Лансер». Затем рядом с ними столкнулись «Хонда Торнео» и автовоз «Вольво». Эти аварии оформляли приехавшие аварийные комиссары. В это время водители машин «Фит», «Торнео» и «Лансер» вышли на проезжую часть и фотографировали повреждения.



В итоге всех трёх водителей, фотографировавших авто, сбил водитель «Тойоты Камри».



После этого «Тойота Камри» столкнулась с машинами «Хонда Торнео», уже участвовавшей в ДТП, и объезжавшей аварию «Тойотой Королла».



В результате случившегося помощь медиков потребовалась сбитым водителям.



На месте работают три экипажа ГИБДД. Они регулируют движение в ручном режиме, оформляют ДТП, устанавливают причины и обстоятельства случившегося. Полиция в связи с затруднённым движением в месте аварии призывает водителей использовать альтернативные маршруты.

