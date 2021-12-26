Сбитым водителям понадобилась помощь медиков
В Иркутске на одном участке дороги произошло несколько ДТП подряд. Всё произошло сегодня днём на объездной дороге Ново-Ленино вблизи посёлка Мамоны, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.
Около 12 часов столкнулись «Хонда Фит» и «Мицубиши Лансер». Затем рядом с ними столкнулись «Хонда Торнео» и автовоз «Вольво». Эти аварии оформляли приехавшие аварийные комиссары. В это время водители машин «Фит», «Торнео» и «Лансер» вышли на проезжую часть и фотографировали повреждения.
В итоге всех трёх водителей, фотографировавших авто, сбил водитель «Тойоты Камри».
После этого «Тойота Камри» столкнулась с машинами «Хонда Торнео», уже участвовавшей в ДТП, и объезжавшей аварию «Тойотой Королла».
В результате случившегося помощь медиков потребовалась сбитым водителям.
На месте работают три экипажа ГИБДД. Они регулируют движение в ручном режиме, оформляют ДТП, устанавливают причины и обстоятельства случившегося. Полиция в связи с затруднённым движением в месте аварии призывает водителей использовать альтернативные маршруты.
В Иркутске сбили трёх водителей, фотографировавших машины после массового ДТП
Происшествия, Фото:
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