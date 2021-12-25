 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 декабря

24 декабря

Популярное

Электроснабжение в селе Сотниково обещают восстановить через два часа

Электроснабжение в селе Сотниково обещают восстановить через два часа
Происшествия,  Фото:pexels.com
На месте работают четыре бригады

Электроснабжение домов в частном секторе в селе Сотниково Иволгинского района будет восстановлено полностью через два часа. Ситуация стоит на контроле правительства Бурятии.

В работах задействовано 4 бригады «Россети Сибирь» в Бурятии и 10 единиц техники. На месте аварии работу аварийных бригад курирует главный инженер главный инженер филиала «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» Виктор Перелыгин, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как сообщал «Байкал-Daily», ночью на подстанции в селе Сотниково Иволгинского района вышел из строя один из кабелей, обеспечивающих электроснабжение посёлка. Социально-значимые объекты, котельная, школы многоквартирные дома подключены от резервного источника питания. По данным РЭС Иволгинского района без электрической энергии остаются 600 домов в частном секторе, на момент аварии электроснабжение было нарушено в 2,2 тыс. домов.

Ремонтно-восстановительные работы продолжаются, электроэнергию специалисты планируют восстановить в течение двух часов.
отключение света

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии сняли режим ЧС регионального значения
В Бурятии сняли режим ЧС регионального значения
Происшествия, 25.12.2021
Соответствующее решение принял оперштаб 
В Бурятии ледяному быку обломали рог
В Бурятии ледяному быку обломали рог
Происшествия, 24.12.2021
Инцидент произошёл в центре Гусиноозёрска
Жительница Бурятии ушла домой в украденных унтах
Жительница Бурятии ушла домой в украденных унтах
Происшествия, 24.12.2021
Воровке обувь подошла как раз по размеру
В Улан-Удэ более 700 многоквартирных домов остаются без горячей воды
В Улан-Удэ более 700 многоквартирных домов остаются без горячей воды
Происшествия, 24.12.2021
Заявок от горожан на пункты временного размещения не поступало
Проблема с топливом возникла в Заиграевском районе Бурятии
Проблема с топливом возникла в Заиграевском районе Бурятии
Происшествия, 24.12.2021
В самые морозные дни на республику обрушились проблемы с отоплением
В Забайкалье обнаружили тело новорождённого
В Забайкалье обнаружили тело новорождённого
Происшествия, 24.12.2021
Проводится доследственная проверка
В Улан-Удэ трижды останавливали движение трамваев
В Улан-Удэ трижды останавливали движение трамваев
Происшествия, 24.12.2021
Первые два инцидента произошли в час пик

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^