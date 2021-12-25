На месте работают четыре бригады
Электроснабжение домов в частном секторе в селе Сотниково Иволгинского района будет восстановлено полностью через два часа. Ситуация стоит на контроле правительства Бурятии.
В работах задействовано 4 бригады «Россети Сибирь» в Бурятии и 10 единиц техники. На месте аварии работу аварийных бригад курирует главный инженер главный инженер филиала «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» Виктор Перелыгин, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Как сообщал «Байкал-Daily», ночью на подстанции в селе Сотниково Иволгинского района вышел из строя один из кабелей, обеспечивающих электроснабжение посёлка. Социально-значимые объекты, котельная, школы многоквартирные дома подключены от резервного источника питания. По данным РЭС Иволгинского района без электрической энергии остаются 600 домов в частном секторе, на момент аварии электроснабжение было нарушено в 2,2 тыс. домов.
Ремонтно-восстановительные работы продолжаются, электроэнергию специалисты планируют восстановить в течение двух часов.
Электроснабжение в селе Сотниково обещают восстановить через два часа
Происшествия, Фото:
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