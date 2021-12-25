В селе Сотниково в Бурятии восстанавливают электроснабжение





В селе Сотниково Иволгинского района Бурятии продолжаются работы по восстановлению электроснабжения, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.Ночью вышел из строя один из кабелей, обеспечивающих электроснабжение посёлка Сотниково. Часть абонентов подключена к резервным источникам электроснабжения. В настоящее время ремонтные работы продолжаются.- В 10:17 часов часть жителей была запитана от резервных источников электроснабжения (РИСЭ). Сейчас специалисты компании перераспределяют другие РИСЭ, чтобы запитать по временной схеме оставшихся. Ориентировочно на восстановление электроснабжения по нормальной схеме потребуется ещё 5-6 часов, - сообщает пресс-служба филиала «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго».В работах задействовано 4 бригады «Россети Сибирь» в Бурятии и 10 единиц техники.- Материально-техническими и кадровыми ресурсами обеспечены полностью. Ремонтные работы продолжаются. Ситуация находится под моим контролем, - отмечает глава иволгинского района Николай Емонаков.height="600" />