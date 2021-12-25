 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 декабря

24 декабря

Популярное

В селе Сотниково в Бурятии восстанавливают электроснабжение

В селе Сотниково в Бурятии восстанавливают электроснабжение
Происшествия,  Фото:пресс-служба правительства Бурятии
Ночью из строя вышел один кабель

В селе Сотниково Иволгинского района Бурятии продолжаются работы по восстановлению электроснабжения, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

Ночью вышел из строя один из кабелей, обеспечивающих электроснабжение посёлка Сотниково. Часть абонентов подключена к резервным источникам электроснабжения. В настоящее время ремонтные работы продолжаются.


- В 10:17 часов часть жителей была запитана от резервных источников электроснабжения (РИСЭ). Сейчас специалисты компании перераспределяют другие РИСЭ, чтобы запитать по временной схеме оставшихся. Ориентировочно на восстановление электроснабжения по нормальной схеме потребуется ещё 5-6 часов, - сообщает пресс-служба филиала «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго».

В работах задействовано 4 бригады «Россети Сибирь» в Бурятии и 10 единиц техники.

- Материально-техническими и кадровыми ресурсами обеспечены полностью. Ремонтные работы продолжаются. Ситуация находится под моим контролем, - отмечает глава иволгинского района Николай Емонаков.

height="600" />
отключение света

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии сняли режим ЧС регионального значения
В Бурятии сняли режим ЧС регионального значения
Происшествия, 25.12.2021
Соответствующее решение принял оперштаб 
В Бурятии ледяному быку обломали рог
В Бурятии ледяному быку обломали рог
Происшествия, 24.12.2021
Инцидент произошёл в центре Гусиноозёрска
Жительница Бурятии ушла домой в украденных унтах
Жительница Бурятии ушла домой в украденных унтах
Происшествия, 24.12.2021
Воровке обувь подошла как раз по размеру
В Улан-Удэ более 700 многоквартирных домов остаются без горячей воды
В Улан-Удэ более 700 многоквартирных домов остаются без горячей воды
Происшествия, 24.12.2021
Заявок от горожан на пункты временного размещения не поступало
Проблема с топливом возникла в Заиграевском районе Бурятии
Проблема с топливом возникла в Заиграевском районе Бурятии
Происшествия, 24.12.2021
В самые морозные дни на республику обрушились проблемы с отоплением
В Забайкалье обнаружили тело новорождённого
В Забайкалье обнаружили тело новорождённого
Происшествия, 24.12.2021
Проводится доследственная проверка
В Улан-Удэ трижды останавливали движение трамваев
В Улан-Удэ трижды останавливали движение трамваев
Происшествия, 24.12.2021
Первые два инцидента произошли в час пик

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^