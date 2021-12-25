Пожар тушили 15 человек
Утром 25 декабря на улице Ермаковского загорелся торговый павильон. К месту вызова были направлены дежурные караулы Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.
- На момент прибытия первого подразделения происходило загорание внутри торгового павильона, шёл дым из-под кровли. Благодаря грамотным действия пожарных, удалось своевременно предотвратить распространение горения. Площадь пожара составила 21 квадратный метр, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
К счастью, в результате пожара никто не пострадал.
В ликвидации пожара были задействованы 15 человек личного состава и 4 единицы техники.
Причина пожара устанавливается.
В Улан-Удэ горел торговый павильон
Происшествия, Фото:
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