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В Улан-Удэ горел торговый павильон

В Улан-Удэ горел торговый павильон
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Пожар тушили 15 человек

Утром 25 декабря на улице Ермаковского загорелся торговый павильон. К месту вызова были направлены дежурные караулы Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.

- На момент прибытия первого подразделения происходило загорание внутри торгового павильона, шёл дым из-под кровли. Благодаря грамотным действия пожарных, удалось своевременно предотвратить распространение горения. Площадь пожара составила 21 квадратный метр, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

В ликвидации пожара были задействованы 15 человек личного состава и 4 единицы техники.

Причина пожара устанавливается. 
пожар

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