В Улан-Удэ горел торговый павильон

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Пожар тушили 15 человек



Утром 25 декабря на улице Ермаковского загорелся торговый павильон. К месту вызова были направлены дежурные караулы Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.



- На момент прибытия первого подразделения происходило загорание внутри торгового павильона, шёл дым из-под кровли. Благодаря грамотным действия пожарных, удалось своевременно предотвратить распространение горения. Площадь пожара составила 21 квадратный метр, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.



К счастью, в результате пожара никто не пострадал.



В ликвидации пожара были задействованы 15 человек личного состава и 4 единицы техники.



Причина пожара устанавливается.

