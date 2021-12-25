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В Бурятии на пепелище обнаружили тело пенсионера

В Бурятии на пепелище обнаружили тело пенсионера
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Причина пожара устанавливается

Вечером 24 декабря в селе Елань Бичурского района Бурятии произошёл пожар в жилом доме. На момент прибытия пожарных дом горел изнутри полностью.

- На ликвидацию открытого горения потребовалось около 40 минут. В результате пожара дом уничтожен полностью, произошло обрушение потолочных перекрытий, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

В ходе разбора сгоревших конструкций строения были обнаружены останки 82-летнего мужчины. Причина пожара устанавливается.

Как сообщал «Байкал-Daily», 24 декабря на месте пожара в жилом доме в посёлке Онохой Заиграевского района было обнаружено тело человека. Сегодня утром в сгоревшем автомобиле в селе Баргузин обнаружили тела двух человек.


пожар

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