Причина пожара устанавливается
Вечером 24 декабря в селе Елань Бичурского района Бурятии произошёл пожар в жилом доме. На момент прибытия пожарных дом горел изнутри полностью.
- На ликвидацию открытого горения потребовалось около 40 минут. В результате пожара дом уничтожен полностью, произошло обрушение потолочных перекрытий, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В ходе разбора сгоревших конструкций строения были обнаружены останки 82-летнего мужчины. Причина пожара устанавливается.
Как сообщал «Байкал-Daily», 24 декабря на месте пожара в жилом доме в посёлке Онохой Заиграевского района было обнаружено тело человека. Сегодня утром в сгоревшем автомобиле в селе Баргузин обнаружили тела двух человек.
В Бурятии на пепелище обнаружили тело пенсионера
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Пожар тушили 15 человек
Причина пожара устанавливается
Причина пожара устанавливается
Продолжают работу 73 аварийные бригады
Соответствующее решение принял оперштаб
Работы по ликвидации ЧС продолжаются
Инцидент произошёл в центре Гусиноозёрска
Потерпевший умер в своей квартире
Воровке обувь подошла как раз по размеру
Заявок от горожан на пункты временного размещения не поступало
В самые морозные дни на республику обрушились проблемы с отоплением
Вора задержали в подъезде дома
Проводится доследственная проверка
Первые два инцидента произошли в час пик
Ущерб превысил 230 тысяч