Причина пожара устанавливается
Сегодня утром в селе Баргузин Баргузинского района Бурятии загорелся микроавтобус «Тойота Хайс». На момент прибытия первого подразделения автомобиль горел полностью.
Спустя пять минут после прибытия начальник караула пожарной части №12 обнаружил двух погибших.
В результате пожара автомобиль выгорел изнутри. Предварительная причина пожара устанавливается, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
В Бурятии в сгоревшем автомобиле обнаружили два трупа
Происшествия, Фото:
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