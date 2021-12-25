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В Бурятии в сгоревшем автомобиле обнаружили два трупа

В Бурятии в сгоревшем автомобиле обнаружили два трупа
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Причина пожара устанавливается

Сегодня утром в селе Баргузин Баргузинского района Бурятии загорелся микроавтобус «Тойота Хайс». На момент прибытия первого подразделения автомобиль горел полностью.

Спустя пять минут после прибытия начальник караула пожарной части №12 обнаружил двух погибших.

В результате пожара автомобиль выгорел изнутри. Предварительная причина пожара устанавливается, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии. 
пожар

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