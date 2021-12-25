Работы по ликвидации ЧС продолжаются
По состоянию на 8 утра в работе находится пять котлов: 1, 2, 5, 8, и 9, сообщили в оперативном штабе по ликвидации ЧС. Восьмой котёл сегодня ночью в 3:13 ч подключили. Дополнительный пар подали на подогреватели, и на утро температура по теплотрассам: по первой – 97,86 градуса, по 2,3 и 4 – 97,16 градуса, по 5 теплотрассе – 95,05 градуса.
В оперштабе пояснили, уже стабилизировали режим, с учётом этого в планах сегодня подключение по горячему водоснабжению ТЭЦ-2 и с включением следующего, 6 котла, который планируется в ночь с субботы на воскресенье подключать. Работы продолжаются, персонал укомплектован, материалы все в наличии есть в круглосуточном режиме.
- По зоне ТЭЦ-2 горячую воду сегодня полностью запитают. По ТЭЦ-1 график подготовим, когда 6 котёл начнём топить, начнём уже подключать по зоне ТЭЦ-1 сегодня, в ночь с субботы на воскресенье, - сообщил Алексей Лизунов, генеральный директор ПАО «ТГК-14».
Напомним, авария на улан-удэнской ТЭЦ-1 произошла 23 декабря. Пожар вывел из строя четыре котла. Без горячей воды остались практически все потребители, в квартирах горожан понизилась температура. Для желающих переждать неполадку в тепле развернули пункты временного размещения. Также людям выдают обогреватели.
Оперштаб: «Горячую воду в зоне ТЭЦ-2 сегодня полностью запитают»
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 25.12.2021
Соответствующее решение принял оперштаб
Инцидент произошёл в центре Гусиноозёрска
Потерпевший умер в своей квартире
Воровке обувь подошла как раз по размеру
Заявок от горожан на пункты временного размещения не поступало
В самые морозные дни на республику обрушились проблемы с отоплением
Вора задержали в подъезде дома
Проводится доследственная проверка
Первые два инцидента произошли в час пик
Ущерб превысил 230 тысяч
Молодой человек пошёл на аферу из-за долгов
Арбалетчика поймали у колонии
Добычей вора стали 800 рублей и практически сразу заблокированные карты
Отмечать День энергетика собирались только сегодня
Пожар произошёл ночью