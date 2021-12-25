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Оперштаб: «Горячую воду в зоне ТЭЦ-2 сегодня полностью запитают»

Оперштаб: «Горячую воду в зоне ТЭЦ-2 сегодня полностью запитают»
Происшествия,  Фото:пресс-служба правительства Бурятии
Работы по ликвидации ЧС продолжаются

По состоянию на 8 утра в работе находится пять котлов: 1, 2, 5, 8, и 9, сообщили в оперативном штабе по ликвидации ЧС. Восьмой котёл сегодня ночью в 3:13 ч подключили. Дополнительный пар подали на подогреватели, и на утро температура по теплотрассам: по первой – 97,86 градуса, по 2,3 и 4 – 97,16 градуса, по 5 теплотрассе – 95,05 градуса.

В оперштабе пояснили, уже стабилизировали режим, с учётом этого в планах сегодня подключение по горячему водоснабжению ТЭЦ-2 и с включением следующего, 6 котла, который планируется в ночь с субботы на воскресенье подключать. Работы продолжаются, персонал укомплектован, материалы все в наличии есть в круглосуточном режиме.

- По зоне ТЭЦ-2 горячую воду сегодня полностью запитают. По ТЭЦ-1 график подготовим, когда 6 котёл начнём топить, начнём уже подключать по зоне ТЭЦ-1 сегодня, в ночь с субботы на воскресенье, - сообщил Алексей Лизунов, генеральный директор ПАО «ТГК-14».

Напомним, авария на улан-удэнской ТЭЦ-1 произошла 23 декабря. Пожар вывел из строя четыре котла. Без горячей воды остались практически все потребители, в квартирах горожан понизилась температура. Для желающих переждать неполадку в тепле развернули пункты временного размещения. Также людям выдают обогреватели. 
авария ТЭЦ-1

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