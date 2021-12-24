Инцидент произошёл в центре Гусиноозёрска
В центре Гусиноозёрска накануне уходящего года Быка у ледяной фигуры одноимённого животного отломили рог. Снимок опубликовали в местном паблике «Другой Гусиноозёрск»
В комментариях местные жители обсуждают инцидент. Вандала пока ещё не нашли.
«Как не жалко труд людей, кто делает всё это для жителей города и района», «Вот поставили бы камеру, да влепили бы хороший штраф, может, потом люди бы задумались!» - делятся мнением жители.
Была ли «жертва» выбрана случайно, остаётся загадкой. Или может кому-то так сильно надоел этот год?
Как сообщал «Байкал-Daily», аналогичный инцидент произошёл в декабре 2020-го в Улан-Удэ. На площади Советов также обломали рог ледяному быку.
В Бурятии ледяному быку обломали рог
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Инцидент произошёл в центре Гусиноозёрска
Потерпевший умер в своей квартире
Воровке обувь подошла как раз по размеру
Заявок от горожан на пункты временного размещения не поступало
В самые морозные дни на республику обрушились проблемы с отоплением
Вора задержали в подъезде дома
Проводится доследственная проверка
Первые два инцидента произошли в час пик
Ущерб превысил 230 тысяч
Молодой человек пошёл на аферу из-за долгов
Арбалетчика поймали у колонии
Добычей вора стали 800 рублей и практически сразу заблокированные карты
Отмечать День энергетика собирались только сегодня
Пожар произошёл ночью
На всякий случай график отключений всё же рассчитают