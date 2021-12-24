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В Бурятии ледяному быку обломали рог

В Бурятии ледяному быку обломали рог
Происшествия, 
Инцидент произошёл в центре Гусиноозёрска

В центре Гусиноозёрска накануне уходящего года Быка у ледяной фигуры одноимённого животного отломили рог. Снимок опубликовали в местном паблике «Другой Гусиноозёрск»

В комментариях местные жители обсуждают инцидент. Вандала пока ещё не нашли.

«Как не жалко труд людей, кто делает всё это для жителей города и района», «Вот поставили бы камеру, да влепили бы хороший штраф, может, потом люди бы задумались!» - делятся мнением жители.

Была ли «жертва» выбрана случайно, остаётся загадкой. Или может кому-то так сильно надоел этот год?

Как сообщал «Байкал-Daily», аналогичный инцидент произошёл в декабре 2020-го в Улан-Удэ. На площади Советов также обломали рог ледяному быку.


вандализм

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