Потерпевший умер в своей квартире
В Улан-Удэ суд вынес приговор 34-летнему ранее судимому мужчине, который напал на прохожего, убив его. Об этом деле сообщили в СУ СКР по Бурятии.
Трагедия произошла вечером 10 июня 2021 года на улице Приречная. Мужчина напал на незнакомого прохожего, нанёс ему множество ударов кулаками по голове и телу. Затем забрал его дешёвый телефон Samsung (стоимостью пять тысяч рублей) и убежал.
Избитый мужчина смог дойти до своей квартиры, где вскоре скончался от травм. Его тело обнаружила бывшая жена.
Убийца получил 10 лет лишения свободы. Сидеть он будет в исправительной колонии строгого режима.
Улан-удэнцу, убившему прохожего, вынесли приговор
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Воровке обувь подошла как раз по размеру
Заявок от горожан на пункты временного размещения не поступало
В самые морозные дни на республику обрушились проблемы с отоплением
Вора задержали в подъезде дома
Проводится доследственная проверка
Первые два инцидента произошли в час пик
Ущерб превысил 230 тысяч
Молодой человек пошёл на аферу из-за долгов
Арбалетчика поймали у колонии
Добычей вора стали 800 рублей и практически сразу заблокированные карты
Отмечать День энергетика собирались только сегодня
Пожар произошёл ночью
На всякий случай график отключений всё же рассчитают
«Горячая линия» открыта для оперативной информации в связи с ЧС на ТЭЦ-1
Данные на 24 декабря, 3:00