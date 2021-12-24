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Улан-удэнцу, убившему прохожего, вынесли приговор

Улан-удэнцу, убившему прохожего, вынесли приговор
Происшествия,  Фото:pexels.com
Потерпевший умер в своей квартире

В Улан-Удэ суд вынес приговор 34-летнему ранее судимому мужчине, который напал на прохожего, убив его. Об этом деле сообщили в СУ СКР по Бурятии.

Трагедия произошла вечером 10 июня 2021 года на улице Приречная. Мужчина напал на незнакомого прохожего, нанёс ему множество ударов кулаками по голове и телу. Затем забрал его дешёвый телефон Samsung (стоимостью пять тысяч рублей) и убежал.

Избитый мужчина смог дойти до своей квартиры, где вскоре скончался от травм. Его тело обнаружила бывшая жена.

Убийца получил 10 лет лишения свободы. Сидеть он будет в исправительной колонии строгого режима.
убийство грабеж

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