Жительница Бурятии ушла домой в украденных унтах

Воровке обувь подошла как раз по размеру



22 декабря 58-летняя жительница Хоринского района Бурятии написала заявление в полицию о краже унтов. Она рассказала, что после распития спиртного с односельчанкой обнаружила, что из дома пропала её зимняя обувь. Размер ущерба составляет 15 тысяч рублей.



- Установлено, что время употребления алкоголя, 31-летняя собутыльница с разрешения хозяйки, периодически выходила на улицу и надевала её унты. Гостья сразу заметила, что обувь идеально подошла ей по размеру и когда хозяйка дома уснула, она в чужих унтах ушла домой, предварительно сложив свои сапоги в пакет. Похищенную обувь гражданка припрятала, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



31-летняя женщина была задержана полицейскими. Возбуждено уголовное дело.



Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась, нигде не работает.

