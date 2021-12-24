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Жительница Бурятии ушла домой в украденных унтах

Жительница Бурятии ушла домой в украденных унтах
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Воровке обувь подошла как раз по размеру

22 декабря 58-летняя жительница Хоринского района Бурятии написала заявление в полицию о краже унтов. Она рассказала, что после распития спиртного с односельчанкой обнаружила, что из дома пропала её зимняя обувь. Размер ущерба составляет 15 тысяч рублей.

- Установлено, что время употребления алкоголя, 31-летняя собутыльница с разрешения хозяйки, периодически выходила на улицу и надевала её унты. Гостья сразу заметила, что обувь идеально подошла ей по размеру и когда хозяйка дома уснула, она в чужих унтах ушла домой, предварительно сложив свои сапоги в пакет. Похищенную обувь гражданка припрятала, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

31-летняя женщина была задержана полицейскими. Возбуждено уголовное дело.

Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась, нигде не работает.
кража

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