В самые морозные дни на республику обрушились проблемы с отоплением
В Заиграевском районе Бурятии введён режим повышенной готовности, сообщает местная группа «Заиграево-инфо. 24/7».
22 декабря состоялась комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Решено ввести режим в посёлке Горхон, селе Усть-Брянь, селе Илька, посёлке Татарский Ключ.
Причиной тому стал низкий запас топлива на котельных.
Создана рабочая группа по осмотру и оценке запасов топлива на котельных, проверки температурного режима потребителей. В неё вошли МУП ЖКХ «Горхон», ООО ЖКХ «Рубин», ООО ЖКХ «Сибирь», МУП ЖКХ «ТЭК» Ключевской».
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ из-за аварии на ТЭЦ-1 введён режим ЧС регионального уровня. Из-за пожара из работы были выведены четыре котла станции. В квартирах горожан заметно похолодало, для желающих переждать неприятности в тепле даже развернули пункты временного размещения. Нормальное отопление обещают вернуть к субботе.
Примечательно, что именно эта неделя выдалась в Бурятии особенно морозной. В Улан-Удэ ночные температуры достигали -33 градусов, по районам местами до -46.
Проблема с топливом возникла в Заиграевском районе Бурятии
Происшествия, Фото:
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