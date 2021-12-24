Проводится доследственная проверка
18 декабря в селе Большой Зерентуй Нерчинско-Заводского района обнаружили тело новорождённого мальчика. По данному факту следователи проводят доследственную проверку, сообщили в краевом следственном управлении СК России.
Следователи провели необходимые процессуальные и иные проверочные мероприятия. Осмотрели место происшествия, тело погибшего ребёнка. Для установления причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
Затребованы документы в медицинских учреждениях. Опрашиваются медицинские работники.
В Забайкалье обнаружили тело новорождённого
Происшествия, Фото:
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