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В Забайкалье обнаружили тело новорождённого

В Забайкалье обнаружили тело новорождённого
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Проводится доследственная проверка

18 декабря в селе Большой Зерентуй Нерчинско-Заводского района обнаружили тело новорождённого мальчика. По данному факту следователи проводят доследственную проверку, сообщили в краевом следственном управлении СК России.

Следователи провели необходимые процессуальные и иные проверочные мероприятия. Осмотрели место происшествия, тело погибшего ребёнка. Для установления причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Затребованы документы в медицинских учреждениях. Опрашиваются медицинские работники.


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